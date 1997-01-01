Скарлетт Йоханссон пожалела о третьем замужестве - СМИ

По данным СМИ, третий брак американской актрисы Скарлетт Йоханссон находится под угрозой.

Скарлетт Йоханссон gettyimages.com

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В конце 2020 года Скарлетт Йоханссон и комик Колин Жост связали себя узами брака. Торжество прошло в кругу самых близких людей в Нью-Йорке. Для актрисы этот брак стал третьим. Теперешний избранник звезды менее известный, чем ее экс-бойфренды. Колин работает сценаристом в популярном шоу Saturday Night Live. Однако после свадьбы у звездной пары начались проблемы.

Как пишет издание Gossipcop, Скарлетт заявила, что «невероятно не уверена в этом браке и жалеет, что снова вышла замуж».

После таких заявлений поклонники принялись обсуждать возможные причины неполадок в семье. Некоторые уверены, что Йоханссон настаивала на том, чтобы ее возлюбленный уволился с работы и сменил род деятельности, а другие фанаты уверены, что Колин не выдержал постоянного давления звездной супруги.

Скарлетт Йоханссон и Колин Жост gettyimages.com

Напомним, что Скарлетт Йоханссон была замужем дважды. Первый брак актрисы и Райана Рейнольдса не продержался и двух лет. Во второй раз звезда связала себя узами брака с французским журналистом Ромегом Дарьяком и родила от него дочь Роуз Дороти.

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