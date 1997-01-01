Известны подробности развода Билла и Мелинды Гейтс

Недавно 65-летний Билл Гейтс и 56-летняя Мелинда Гейтс сообщили о разводе после 27 лет брака.

Билл и Мелинда Гейтс gettyimages.com

Читай также: Роман Тины Кароль и Дана Балана придумали ради рейтингов шоу

В прессе появились первые подробности разрыва Билла и Мелинды Гейтс. По данным издания The Wall Street Journal, первые мысли о разводе посетили Мелинду еще два года назад. Более того, в октябре 2019 года она беседовала по телефону с консультантами по разводу, признавшись, что их брак «безвозвратно разрушен».

Основной причиной распада брака считают связь Билла с финансистом Джеффри Эпштейном, которого обвиняли в секс-торговле несовершеннолетними девушками. Говорят, что Мелинда была против общения Билла с Джеффри. Супруга Гейтса даже встретилась с Эпштейном, после чего посоветовала мужу прекратить с ним общение, поскольку сочла его неприятным.

Несмотря на просьбу Мелинды, Билл продолжил свое общение с Джеффри. По словам Билла, они обсуждали исключительно тему благотворительности, однако в их компании была замечена бывшая мисс Швеция.

Пресс-секретарь основателя компании Microsoft прокомментировала связь своего подопечного с Эпштейном:

«Билл Гейтс сожалеет, что когда-либо встречался с Эпштейном, и признает, что это было ошибкой».

Сейчас супруги находятся в процессе раздела имущества и финансов. Мелинда Гейтс уже получила ценные бумаги на 1,8 миллиарда долларов, и может претендовать на половину семейного состояния, которое оценивается в 130 миллиардов долларов.

Билл и Мелинда Гейтс gettyimages.com

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.