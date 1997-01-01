Известны подробности: Джей Ло разорвала помолвку с Алексом Родригесом
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В телешоу Today 51-летняя Дженнифер Лопес и 45-летний Алекс Родригес заявили, что расстаются после четырех лет отношений. По словам бывших возлюбленных, они остались друзьями и будут поддерживать друг друга в общих рабочих проектах.
«Мы поняли, что нам лучше остаться друзьями, и очень надеемся, что нам удастся сохранить теплые отношения. Мы будем продолжать работать вместе и поддерживать друг друга в общих делах и проектах. Мы желаем нашим детям и друг другу всего наилучшего», - обратились Лопес и Родригес к поклонникам.
Известно, что звездная пара пыталась спасти свои отношения, ведь о первых трудностях стало известно еще в середине марта. Тогда знаменитости опровергли слухи о расставании, уточнив, что работают над своими отношениями.
«Все статьи на эту тему недостоверны. Сейчас мы работаем над некоторыми вещами в наших отношениях», - заявила тогда пара.
Судя по всему, паре так и не удалось преодолеть кризис, поскольку недавно поклонники заметили, что Лопес перестала носить помолвочное кольцо, а сейчас пара призналась, что они больше не вместе.
Причину расставания знаменитости не раскрывают. В Сети поговаривают, что Лопес и Родригес не вместе из-за его неверности.
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