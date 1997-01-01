Об этом все говорят: Ани Лорак вернулась к неверному мужу

В Сети ходят слухи о воссоединении Ани Лорак с экс-супругом Муратом Налчаджиоглу.

Ани Лорак instagram.com/anilorak

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Ани Лорак и ее бывший муж Мурат Налчаджиоглу появились вместе на вечеринке Филиппа Киркорова. Гости мероприятия засняли, как знаменитость танцевала и обнималась с бывшим супругом под песню «Я люблю тебя до слез». Также на празднике была дочь Ани Лорак и Мурата. Более того, внимательные поклонники заметили, что пара начала носить свои обручальные кольца. Ани Лоак и Мурат не комментируют слухи о воссоединении.

После развода Мурат не скрывал свои отношения с новыми избранницами. Девушка Мурата по имени Лилия часто делилась на своей странице в Инстаграм совместными фото с мужчиной. Однако недавно Лилия удалила все романтические снимки с Муратом из социальных сетей, оставив лишь свои, чем и подогрела слухи о воссоединении бывших.

Напомним, что Ани Лорак развелась с Муратом Налчаджиоглу после 10 лет совместной жизни из-за измен со стороны мужа. Однако певица не раз заявляла о том, что задумывалась воссоединиться с мужем.

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