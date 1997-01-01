ТОП-7 необычных историй о происхождении шрамов звезд
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Предлагаем подборку знаменитостей, у которых шрамы на теле являются своеобразными воспоминаниями о прошлой жизни, и они не спешат маскировать их.
Вера Брежнева
Украинская актриса Вера Брежнева призналась, что на ее теле есть два шрама: один после удаления паховой грыжи, а второй – от кесарева сечения, с помощью которого на свет родилась ее вторая дочь Сара.
«У меня тату в виде сердечка на месте шрама после удаления паховой грыжи», — рассказала артистка.
Принц Уильям
Бывший одноклассник Уильяма «зарядил» будущему королю Великобритании клюшкой для гольфа по лбу.
Кайли Дженнер
Американская модель Кайли Дженнер не скрывает свой шрам на ноге, который остался у нее с детства. По словам знаменитости, она играла со своей сестрой в прятки, из-за неосторожности она повредила ногу, перелезая через ворота, с которых торчали металлические палки.
«Мы с сестрой играли в прятки, и я спряталась за высоченными закрытыми воротами. Кендалл меня не нашла, и мне пришлось перелезать через эти ворота. Я упала, и кол воткнулся мне в ногу. Я пыталась его вытащить, но он насквозь проткнул мне ногу».
Кэтрин Зета-Джонс
Жизнь британской актрисы в детстве оказалась под угрозой из-за вируса, который мешал ее дыханию. Врачи приняли решение оперировать трахею, после чего на ее шее остался шрам.
«Если бы не этот шрам, меня бы сейчас здесь не было, — говорит актриса. — Он напоминает мне о хрупкости жизни».
Джона Хилл
Американский актер Джона Хилл не скрывает огромный шрам на правой руке. Это рубец напоминает артисту о дне, который изменил его жизнь. В подростковом возрасте Джон с приятелем угнали внедорожник, чтобы покататься. Из открытого окна Хилл размахивал рукой, пока машина не перевернулась, и его руку не протащило по асфальту. Джон вспоминает, как в больнице врачи обсуждали ампутацию его руки, а мать рыдала в палате. К счастью, руку удалось спасти, и тогда Хилл пообещал себе больше не доводить близких людей до слез.
Сил
У британского певца Сила остались характерные шрамы на лице после перенесенной в детстве красной волчанки. Более того, поврежденный иммунодефицит до сих пор не позволяет артисту жить без лекарств.
Сандра Баллок
У актрисы возле левого глаза виднеется шрам, который является последствием прыжков в детстве по камням через реку. Также в детстве сестра Сандры ударила ее локтем по лицу, сломав нос. Баллок перенесла вынужденную пластическую операцию.
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