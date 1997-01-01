ТОП-7 необычных историй о происхождении шрамов звезд

Научное исследование доказало, что мужчины с рубцами на коже кажутся представительницам женского пола более привлекательными. А вот женщины со шрамами отталкивают мужчин.

Вера Брежнева и Кайли Дженнер gettyimages.com

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Предлагаем подборку знаменитостей, у которых шрамы на теле являются своеобразными воспоминаниями о прошлой жизни, и они не спешат маскировать их.

Вера Брежнева

Украинская актриса Вера Брежнева призналась, что на ее теле есть два шрама: один после удаления паховой грыжи, а второй – от кесарева сечения, с помощью которого на свет родилась ее вторая дочь Сара.

«У меня тату в виде сердечка на месте шрама после удаления паховой грыжи», — рассказала артистка.

Вера Брежнева gettyimages.com

Принц Уильям

Бывший одноклассник Уильяма «зарядил» будущему королю Великобритании клюшкой для гольфа по лбу.

Принц Уильям gettyimages.com

Кайли Дженнер

Американская модель Кайли Дженнер не скрывает свой шрам на ноге, который остался у нее с детства. По словам знаменитости, она играла со своей сестрой в прятки, из-за неосторожности она повредила ногу, перелезая через ворота, с которых торчали металлические палки.

«Мы с сестрой играли в прятки, и я спряталась за высоченными закрытыми воротами. Кендалл меня не нашла, и мне пришлось перелезать через эти ворота. Я упала, и кол воткнулся мне в ногу. Я пыталась его вытащить, но он насквозь проткнул мне ногу».

Кайли Дженнер gettyimages.com

Кэтрин Зета-Джонс

Жизнь британской актрисы в детстве оказалась под угрозой из-за вируса, который мешал ее дыханию. Врачи приняли решение оперировать трахею, после чего на ее шее остался шрам.

«Если бы не этот шрам, меня бы сейчас здесь не было, — говорит актриса. — Он напоминает мне о хрупкости жизни».

Кэтрин Зета-Джонс gettyimages.com

Джона Хилл

Американский актер Джона Хилл не скрывает огромный шрам на правой руке. Это рубец напоминает артисту о дне, который изменил его жизнь. В подростковом возрасте Джон с приятелем угнали внедорожник, чтобы покататься. Из открытого окна Хилл размахивал рукой, пока машина не перевернулась, и его руку не протащило по асфальту. Джон вспоминает, как в больнице врачи обсуждали ампутацию его руки, а мать рыдала в палате. К счастью, руку удалось спасти, и тогда Хилл пообещал себе больше не доводить близких людей до слез.

Джона Хилл gettyimages.com

Сил

У британского певца Сила остались характерные шрамы на лице после перенесенной в детстве красной волчанки. Более того, поврежденный иммунодефицит до сих пор не позволяет артисту жить без лекарств.

Сил gettyimages.com

Сандра Баллок

У актрисы возле левого глаза виднеется шрам, который является последствием прыжков в детстве по камням через реку. Также в детстве сестра Сандры ударила ее локтем по лицу, сломав нос. Баллок перенесла вынужденную пластическую операцию.

Сандра Баллок gettyimages.com

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