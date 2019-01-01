Как разрешить конфликт в семье – отвечает психолог Елена Ермоленко.

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Избежать ссор и конфликтов практически невозможно, а вот расставаний и обид – вполне реально. Умение разрешать конфликты – навык, который поможет сохранить отношения и вывести их на новый уровень. Ivona пообщалась с психологом Еленой Ермоленко и узнала, как правильно конфликтовать, успокоиться и прийти к согласию по важным для вас вопросам.

Психолог Елена Ермоленко facebook.com/elenayermolenko

Ссора VS конфликт: в чем разница

Сначала стоит разобраться в терминологии.

Ссоры – возникают, когда у партнеров накопилось недовольство, пассивная агрессия и дефицит сексуальной близости. Недовольство перерастает в раздражение, раздражение – в гнев, гнев – в ссору. Во время ссоры возникает эмоциональный накал, выброс накопленного напряжения и опустошение. А по сути – падают взаимные упреки, обвинения и оскорбления. Ссоры не приводят к решению проблем в паре.

Конфликт – это способ решения проблем в паре. Хотя конфликт – это столкновение несовместимых взглядов, интересов и сопровождается он негативными эмоциями, его задача – прийти к общему решению в процессе взаимодействия. В конфликте есть искренняя заинтересованность в том, чтобы выслушать оппонента, понять его и быть понятым. Поэтому конфликт необходим и полезен для того, чтобы отношения развивались.

Возможно ли не конфликтовать с возлюбленным?

Такое возможно только в идеальном мире. А мы живём в реальном. Поэтому давайте учиться конфликтовать – переводить конфликт в русло, противоположное спору и ссоре. Из соперников и противников надо стать союзниками. Союзники находятся по одну сторону баррикады, а по другую сторону – проблема или ситуация, из-за которой возник конфликт.

Как правильно конфликтовать семейным парам?

Для того чтобы конфликт привел к разрешению ситуаций или проблем, а не к расставанию, конфликтовать нужно правильно. Психолог Елена Ермоленко назвала несколько правил, которые помогут достигнуть консенсуса.

Уйдите с поля боя. Остановитесь, переведите дыхание и перейдите в другую комнату. Или поменяйте поменять местоположение. Если чувствуете, что взорветесь от эмоций, возьмите тайм-аут и назначьте переговоры с супругом, например, после ужина, когда уложите детей спать. Сбросить напряжение поможет физическая разрядка – приседания, уборка, прогулка. Сядьте рядом друг с другом «по одну сторону баррикады», лицами к предмету конфликта. Вам должно быть удобно при этом смотреть друг на друга. Обрисуйте проблему. Помните: вы – союзники, проблема – противник. Напишите на листе бумаги пару слов о проблеме и положите его на против. Обсудите ваш предмет конфликта. По очереди скажите друг другу, как вы видите проблему. Затем поделитесь друг с другом своими чувствами и мыслями по поводу проблемы. Не переходите на личности «а ты», «а я». Обсуждаем только проблему и ваше отношение к ней. По очереди озвучьте друг другу, как вы видите решение проблемы в идеале. А теперь в реальности. Проговорите друг другу, что для вас есть самое важное в решении проблемы, и что второстепенное. Обсудите ваши желания друг с другом. Попытайтесь найти общие точки ваших интересов. Пробуйте это делать постепенно. Если не получилось с первого раза, назначьте новую встречу и опять садитесь за стол переговоров через какое-то время.

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