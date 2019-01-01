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«Единственное совместное фото»: Вера Брежнева показала дочерей

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Вера Брежнева призналась, почему у нее мало снимков с обеими дочерями.
«Единственное совместное фото»: Вера Брежнева показала дочерей
«Единственное совместное фото»: Вера Брежнева показала дочерей
instagram.com/ververa

Популярная певица, актриса и ведущая Вера Брежнева поделилась с фанами еще одной фотографией с отпуска в Дубае. На своей странице в Инстаграм 39-летняя артистка обнародовала кадр, где она запечатлена с детьми - 20-летней Соней и 11-летней Сарой.

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В описании к кадру звездная мамочка отметила, что это единственный кадр с отдыха в ОАЭ, на котором она позировала одновременно с обеими дочерями. По словам Брежневой, Сара не любит с ней фотографироваться.

«Каникулы с девочками пролетели быстро.  Мы все уже вернулись домой к работе и учёбе. И это единственное совместное фото, потому что не собрать. И, наверное, Сара единственный человек, который отказывается фоткаться с Верой Брежневой», - отметила с юмором певица.

Вера Брежнева показала дочерей
Вера Брежнева показала дочерей
instagram.com/ververa

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Теги: Вера Брежнева, дочери Веры Брежневой, Соня Киперман, Сара Киперман
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Источник: ivonа bigmir)net

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