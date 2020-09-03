И это стоит учитывать!

Все привыкли считать, что женщины - более эмоциональны и гораздо сильнее пекутся об отношениях, чем их партнеры. На деле же, под напускным безразличием и холодностью мужчин скрывается не менее чувствительная личность. Просто мы переживаем о разных вещах. Что волнует мужчин и совершенно не волнует женщин в отношениях, расскажет Ivona.

Читай также: Как НЕ нужно привлекать мужчину: 5 опасных приемов

1. Его друзья

Женщины не торопятся приглашать партнеров в свой мир, и ревностно оберегают подруг. Причиной тому может быть ревность (к чему излишняя конкуренция в лице привлекательных женщин) или просто забота о том, чтобы не перегружать своего мужчину женскими делами. У мужчин все наоборот - они с радостью знакомят возлюбленную со своими товарищами, и огорчаются, когда девушка без особого энтузиазма проводит с ними свободное время.

5 вещей, которые не важны женщинам, но важны мужчинам в отношениях pinterest.com

2. Ее карьера

Сегодня женская половина человечества трудится наравне со своими партнерами. Для девушек важно построить успешную карьеру и реализовать свой потенциал в профессиональном плане. Нередко ради этого приходится жертвовать свободным временем, которое они могли бы провести со своим мужчиной. Такую преданность делу понимают далеко не все мужчины, а некоторые даже начинают ревновать к работе.

3. Его рост

Рост, как и размер мужского достоинства - больная тема большинства мужчин. Девушек, как правило, не смещает то, насколько выше или ниже их партнер. Вопрос роста для них не так уж и существенен. В то время как мужчины часто зацикливаются именно на этом: невысокие мужчины редко решаются на знакомство с женщинами выше их, даже если те им крайне симпатичны, высокие - также впадают в крайности. Крайне сложно избавить мужчину от комплекса, связанного с ростом, ведь это не то, что можно исправить сменой имиджа или кусами по самосовершенствованию.

5 вещей, которые не важны женщинам, но важны мужчинам в отношениях pinterest.com

Читай также: Почему мы выбираем “не тех“? ТОП-5 основных причин

4. Мачо VS Ботан

Многие мужчины уверены, что девушки любят только тех мужчин, которые похожи на киношных мачо. Крайне смешно наблюдать за тем, как робкие симпатяги пытаются изображать из себя роковых мужчин. На самом деле у каждого типажа есть свои поклонницы. И нет, девушки не пытаются убедить вас в этом из жалости. Жалость - одно из последних чувств, которым они руководствуются при поиске партнера. Они мечтают найти того, кто будет идеален для них, а не интересен всем вокруг. Не нужно быть тем, кем вы не являетесь. Оставайтесь собой, и это оценят по достоинству.

5. Ее доходы

Ситуация, в которой женщина зарабатывает больше мужчины, может быть для него крайне болезненной. Многие расценивают ее, как прямую угрозу мужественности. Женщинам же совершенно безразлично, у кого доход больше. Они не уделяют этому так много внимания, тем более, если мужчина им действительно дорог.

5 вещей, которые не важны женщинам, но важны мужчинам в отношениях pinterest.com

Ранее мы рассказывали, чего боятся мужчины.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.