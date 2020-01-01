Во-первых, они - малоэффективны. Во-вторых, могут разрушить вашу жизнь.

В погоне за потенциальным партнером мы нередко используем “запрещенные“ приемы. которые могут не только испортить отношения, но и пустить всю жизнь под откос. К каким из них не стоит прибегать, дабы привлечь внимание мужчины, расскажет Ivona.

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1. Прикидываться дурочкой

У этого плана по привлечению мужчин множество изъянов: во-первых, притворятся кем-то, кем вы не являетесь - чистой воды вранье, которое рано или поздно откроется, и едва ли благотворно скажется на доверии в отношениях. Во-вторых, если потенциальному партнеру нравятся не очень умные девушки, или же вам приходится умалять свои достоинства, чтобы привлечь его внимание, это значит лишь одно: он - не вашего поля ягода, и тратить на него время (и актерский талант) совершенно не стоит. В-третьих, подумайте вот над чем: ваши отношения еще не начались, а вам уже приходится унижаться. Действительно ли это - та тенденция, которую вам хочется пронести через все эти отношения?

Как НЕ нужно привлекать мужчину: 5 опасных приемов pinterest.com

2. Ложиться с ним в постель, если вы к этому не готовы

Все мы - взрослые люди, и прекрасно понимаем, что в любых романтических отношениях, которые нормально развиваются, рано или поздно дойдет до секса. Это - вполне естественно, но лишь в тех случаях, когда оба партнера готовы к этому. Если вас кажется, что ваш новоиспеченный ухажер теряет к вам интерес, не стоит жертвовать своим телом (и психологическим здоровьем) ради того, чтобы обратить на себя внимание. Тут дело какое: даже если он уже окончательно решил с вами расстаться, он едва ли откажется от секса. В результате вы откажетесь от своих принципов, почувствуете себя использованной, и окажетесь одинокой. Как видите, проблемы это не решит. Да и новых непременно создаст.

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3. Принимать жизненно важные решения

Конечно, любовь с первого взгляда, жгучая и искренняя, как в романах, существует, но, к сожалению, встречается крайне редко. Поэтому после пары свиданий растворяться в жизни партнера может быть, по крайней мере, опасным. Бросать все и мчаться за ним на край света, расставаться с друзьями, которые ему не по нраву, или рвать отношения с семьей, которая против вашего союза вы всегда успеете. Не торопитесь принимать решения, о которых вы можете пожалеть. Иначе рискуете остаться у разбитого корыта, так и не успев побывать ни столбовой дворянкой, ни уж тем более - владычицей морскою.

Как НЕ нужно привлекать мужчину: 5 опасных приемов pinterest.com

4. Кардинально менять свою внешность

Как бы ни банально звучали утверждения о том, что любят вовсе не за внешность, на деле это зачастую оказывается сущей правдой. Поэтому менять цвет волос, набирать (или терять) вес, соглашаться на пластические операции ради человека, с которым вы едва знакомы, лишь для того, чтобы привлечь его внимание, не стоит. Если он не заинтересован в вас в целом, едва ли это может изменить его решение. Да и в дальнейшем, даже если этот трюк и сработает, вам придется регулярно соответствовать его сиюминутным капризам в ущерб себе. Едва ли именно такой судьбы вы хотите для себя.

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5. Изменять своим принципам

Это правило, по сути, подытоживает все предыдущие: менять свои взгляды на жизнь, соглашаться на то, что кажется вам неприемлемым, в надежде, что вашу жертву оценят - по крайней мере, рискованно и безрассудно. Ни один партнер не стоит того чтобы вы изменяли себе, своей личности. Помните, что по-настоящему искренняя любовь возникает не от того, как вы выглядите и кем являетесь, но, зачастую, вопреки этому. Не стоит притворяться той, кем вы не являетесь, если рассчитываете на искренние, полные взаимного доверия и уважения отношения.

Как НЕ нужно привлекать мужчину: 5 опасных приемов pinterest.com

Ранее мы рассказывали, почему мы часто выбираем “не тех“ партнеров.

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