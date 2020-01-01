Какие романтические жесты особенно ценят мужчины?

Порой романтики хочется не только женщинам. Какие романтические поступки вы можете совершить для своего избранника, расскажет Ivona.

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1. Балуйте сюрпризами

Не обязательно тратить на это кучу денег и покупать дорогие подарки. Порой достаточно просто ужина из его любимых блюд или массажа после тяжелого рабочего дня. Помните: важен не сам сюрприз, а понимание, что выдумали о своем мужчине, и забота о нем приносит вам удовольствие.

2. Прикасайтесь

Знаменитый театральный режиссер Константин Станиславский, когда у него спросили, что же такое любовь, ответил: “Хотеть касаться“. Прикосновения - материальное воплощение ваших слов, поэтому важно не только говорить, как сильно вы любите своего мужчину, но и показывать это. Спонтанный поцелуй в макушку или нежное объятие порой бывают гораздо более красноречивыми, чем миллион признаний.

Романтика по-мужски: ТОП-6 поступков, которых он от вас ожидает pinterest.com

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3. Придумайте прозвище

Как бы не хорохорился ваш партнер, знайте: даже самому суровому мужчине приятно, когда к нему обращаются с нежностью. Конечно, называть огромного дядьку в кругу его друзей малипусиком - не самая лучшая идея, но, когда вы остаетесь наедине, нежное слово будет весьма уместным. Впрочем, важно учитывать не только то, как и когда вы обращаетесь к любимому, но и что именно вы говорите: не стоит выбирать оскорбительно прозвище, которое умаляет его достоинства.

4. Заведите только ваши традиции и ритуалы

Подобные мелочи крепко связывают пару, ограждая мир, созданный лишь для вас двоих, от того, что находится за его пределами. Пусть это будет вечер кино или настольных игр, совместное поедание мороженого прям с ведерка, когда выдался тяжелый день, или исполнение детских песен в караоке. Как и в случае с сюрпризами, неважно, каким именно будет ваш ритуал, что действительно важно - так это чувства единство душ и атмосфера взаимного доверия, которые он вам дарит.

Романтика по-мужски: ТОП-6 поступков, которых он от вас ожидает pinterest.com

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5. Говорите комплименты

Мужчины падки на комплименты не меньше женщин, поэтому не забывайте баловать своего партнера добрыми словами. Для девушки, которая считает его самым лучшим, он сам будет стремиться стать лучше, защищать ее и беречь. Говорите искренне, не стесняйтесь упоминать о его достоинствах при других (конечно, если это уместно в разговоре). Словом, не скупитесь на похвалу, и положительная энергетика, которую он получит, вернется вам сторицей.

6. Позвольте ему быть мужчиной

Как бы странно это не звучало, есть для мужчины что-то романтичное в том, чтобы чувствовать себя рядом со своей половинкой по меньше мере рыцарем в сияющих доспехах. Пусть вы самостоятельно можете прибыть полку в ванной или открыть банку с соленьями, не стоит бояться быть в его глазах иногда слабой, беззащитной девочкой. Спасать вас от дракона не нужно, а вот помочь и почувствовать вашу в нем необходимость для мужчины критически важно.

Романтика по-мужски: ТОП-6 поступков, которых он от вас ожидает pinterest.com

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