Как общаться с мужчиной: Инструкция для чайников

Полезные подсказки для достижения взаимопонимания.

Главными правилами конструктивного диалога делится Ivona.

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1. Смотрите на ситуацию с разных точек зрения

Даже если вы уверены на все сто в своей правоте, не забывайте, что у любого вопроса, как и у медали, может быть две стороны. Возможно, конфликт возник от того, что вы в принципе смотрите на него по-разному? Учитесь смотреть на ситуацию и своими, и чужими глазами, тогда, вероятней всего вы будете формулировать свои вопросы и жалобы совершенно по-другому.

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2. Важные вопросы обсуждайте лично

Несмотря на все удобство современных гаджетов, которые дают возможность поддерживать связь нон-стоп в любой точке мире, самым эффективным по-прежнему является душевный разговор тет-а-тет. Не забывайте об этом, когда вам захочется выяснить отношения в следующий раз. Не стоит делать этого по смс или в социальных сетях, и уж тем более - надеяться, что он поймет, о чем ваш грустный статус. Научитесь говорить прямо, что вас расстраивает, и тогда он начнет искать решение это проблемы, а не потратит всю энергию на расшифровку ваших призрачных намеков.

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3. Выбирайте время и место

В довесок к предыдущему пункту. Помимо того, как нужно обсуждать серьезные вопросы, также важно, при каких обстоятельствах вы будете это делать. Вечеринка у друзей, общественный транспорт, очередь за мороженым или когда он чем-то крайне занят - плохие идеи. Затевая серьезный разговор, убедитесь, что а) вы находитесь в комфортном для вас обоих месте, б) вас никто не слышит и, соответственно, не будет отвлекать, в) вы оба сосредоточены на разговоре в равной степени (раздражители вроде мобильного, телевизора или компьютера лучше на время выключить).

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4. Сохраняйте уважение

Мужское самомнение - хрупкая вещь, которую нужно беречь даже в пылу ссоры. Ведь конфликт когда-нибудь закончится, а ваши оскорбления или пренебрежение останутся в его памяти навсегда. Поэтому, если вы планируете сохранить эти отношения, постарайтесь воздержаться от резких высказываний и необоснованной критики. Свое недовольством всегда можно выяснить без взаимного унижения.

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5. Следите за тоном

Даже если вы кричите, в надежде быть таким образом просто услышанной, ваш мужчина с вероятностью в 98% воспримет крик на свой счет. Таким образом, повышая тон, вы не добьетесь желаемого, а лишь усугубите ситуацию.

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6. Говорите прямо

Да-да, вот так, не стесняясь, в лоб. Это - ключ к взаимопониманию и самый действенный способ добиться желаемого.

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7. Не надумывайте

Он еще не успел ничего сказать, а у вас в голове пронесся миллион и один сценарий развития событий. И вот вы обижаетесь и возмущены не его реальным поступком, а там, как могло бы произойти. И все это - за доли секунды. Все мы порой надумываем и накручиваем себя. Такая уж человеческая природа - мы всегда хотим знать, что будет дальше, и не умеем ждать. Но слишком увлекаться этим, и уж тем более строить общение или отношения с партнером на основе ваших догадок и философствований - плохая идея.

Как общаться с мужчиной: Инструкция для чайников pinterest.com

Ранее мы рассказывали, что нужно знать о себе до того, как вступать в отношения.

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