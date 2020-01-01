И о чем не принято говорить.

Антропологи считают страх, равно как и тревожность, защитной реакцией, которая предупреждает человека об опасности. С психологической точки зрения, этот механизм - куда сложнее, чем кажется. Но то, что страхи есть у каждого, и это нормально, не опровергает никто. Да и зачем? Ведь каждый из на боится чего-то. Страхи формируются их личных переживаний, особенностей развития (психического, психологического и социокультурного) и множества других факторов, которые на первый взгляд могут показаться не значительными. Они - сугубо индивидуальны, впрочем, одни встречаются гораздо чаще других. К каким страхам склонны мужчины чаще всего, расскажет Ivona.

Чего боятся мужчины?

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Цитируя поэта Николая Глазкова: “… самый смелый человек боится собственного страха“. К такому же выводу пришла и психолог Анетта Орлова. Именно этот страх она считает ключевым, с него нужно начинать обсуждение мужских страхов. Социум веками внушает мальчикам, что они должны, нет, ОБЯЗАНЫ быть смелыми, иначе они не мужчины вовсе, а сопливые девчонки.

Именно ожидания женщин и стандарты общества порождают страхи мужчин. - Александр Печерский, эксперт по мужскому и женскому саморазвитию

Поэтому представители сильного пола отчаянно боятся показать хоть малейшую слабость. Они крайне редко делают это перед своими близкими, и никогда - перед другими мужчинами.

Чего боятся мужчины? ТОП-5 страхов pinterest.com

Страх перед возрастом

Психолог Наталья Варская считает, что такой страх свойственен не только женщинам. Мужчины не меньше нашего боятся постареть и с содроганием отмечают появление первой седины или морщин. Что лежит в основе такого страха - зависит от характера и темперамента мужчины. Кто-то боится не успеть достичь поставленных целей (и сравнения со сверстниками), у кого-то проявляются склонности к ипохондрии, а кто-то - наконец взрослеет и с ужасом осознает, что жизнь не вечна.

На виды страхов влияет и психотип мужчины — более расширенная классификация, чем привычные нам четыре типа темперамента, такие как флегматик, сангвиник и так далее. Так, психотипу «параноик» или «застревающий тип» свойственна подозрительность и идеи фикс. Такие мужчины очень боятся, что чего-то не смогут сделать. - Наталья Варская, психолог

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Эксперт по саморазвитию Александр Печерский утверждает - подобный страх присутствует у большинства мужчин, посещающих кабинет психолога. Свои корни эта боязнь ведет из низкой самооценки и проблем с самоидентификацией. Такой мужчина отчаянно боится одиночества, но отношения с женщинами не складываются еще на этапе знакомства. Впрочем, в той или иной мере боязнь не соответствовать определенному идеалу испытывает каждый мужчина.

Чего боятся мужчины? ТОП-5 страхов pinterest.com

Страх одиночества

Порой доходит до абсурда: многие мужчины предпочитают жить с нелюбимым партнером или же менять их, как перчатки, лишь бы не оставаться наедине с собой. Потому что а) мужчина глубоко в душе не уверен в себе и не считает себя хорошей интересной компанией; б) не имеет конкретной жизненной цели или хотя бы увлечения. По мнению Печерского женщина в таком случае - лишь таблетка от мужских комплексов (хотя работает в данном случае скорее как подорожник для разбитой посуды).

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Как эксперт по мужскому и женскому саморазвитию, Александр Печерский в каждом страхе видит перспективу стать лучше. Но для этого необходимо понять, откуда же взялся тот или иной страх. То, что мы привыкли называть боязнью серьезных отношений, базируется на совокупности двух других страхов: ответственности и несвободы.

Такой мужчина не привык к ответственности. Он всячески затягивает момент, когда нужно будет взять на себя серьезные обязательства. Как следствие - страх жениться и страх отцовства. - Анетта Орлова, психолог

Типичное “я пока не готов“ лишь признак того, что ваш мужчина: или еще не нагулялся (и застрял на подростковом уровне психологического развития), или не считает себя человеком, соответствующим его представлению об идеальном супружестве (привет, подростковые комплексы, детские страхи и невысокая самооценка!).

Чего боятся мужчины? ТОП-5 страхов pinterest.com

Как понять, чего боится ваш мужчина? Просто наблюдайте и слушайте, как он ведет себя в критических ситуациях или обсуждает спорные темы. А еще лучше - оставьте его в покое. Такие вещи никогда не стоит пытаться выудить силой и нахрапом. Придет время и он доверится вам. Уважайте чужие страхи и запретные темы, как свои собственные.

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