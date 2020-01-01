Очевидней и быть не может!

"Люблю тебя, но как подругу": ТОП-6 признаков, что вы во френдзоне pinterest.com

Как понять, что он смотрит на вас лишь как на “боевого товарища“, а о романтических отношениях и не думает, расскажет Ivona.

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1. Прозвища

В романтических отношениях многие прибегают к прозвищам, чтобы выразить свою нежность. Обычно они носят уменьшительно-ласкательный характер. Но если вы получили “дружеское“ прозвище, вроде братюня, малая, чувиха и т.д., едва ли можно надеяться, что он испытывает что-то, кроме братской любви.

2. Он не делает первый шаг

Если мужчина всегда общается с вами с большим удовольствием, но практически никогда не звонит или не пишет самостоятельно, редко первым зовет гулять, скорее всего, ему приятно ваше общество, но рассматривает вас исключительно как друга.

"Люблю тебя, но как подругу": ТОП-6 признаков, что вы во френдзоне pinterest.com

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3. Он обсуждает с вами других женщин

Возможно, эти разговоры для вас крайне болезненны, и вы недоумеваете, почему вдруг вам доверяют все интимные подробности и душевные порывы по отношению к другим девушкам. Он не делает это, чтобы ранить вас и ваши чувства. Просто он не расценивает вас, как потенциальную партнершу, поэтому может доверить вам то, что обычно доверяют обычно верным друзьям.

4. Он не строит планы заранее

Все мы умеем разделять приятный досуг с романтичными приключениями. Ко вторым, как правило, готовятся, первый же организовывают спонтанно, от скуки, когда больше нечем заняться. Вот и к вам он обращается, как к другу, чтобы вместе прогуляться, выпить кофе или посмотреть кино. Даже если вы много времени проводите вместе, исключительно тет-а-тет, он не ведет себя так, будто хочет вас соблазнить. Обстановка не кажется ему интимной, и его не отталкивает то, что у вас может быть беспорядок в доме. Просто грязная посуда в раковине друга его интересует меньше, чем сюжет популярного сериала.

"Люблю тебя, но как подругу": ТОП-6 признаков, что вы во френдзоне pinterest.com

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5. Вы редко гуляете только вдвоем

Он не ищет уединения с вами, и на прогулках вас сопровождает еще пара-тройка “пацанов“, одним из которых вы для него являетесь - явный признак исключительно дружеской привязанности.

6. Он поощряет ваши романтические отношения с другими

Пожалуй, самый очевидный и гарантированный признак того, что никаких чувств, кроме дружеских, он к вам не испытывает. Просто потому, что мужчины, как правило, очень ревностно охраняет свою территорию, к коей относятся женщины, которые его привлекают в романтическом и сексуальном плане. Если же он без стеснения дает вам советы и вдохновляет на поиск партнера, он на вас не претендует.

"Люблю тебя, но как подругу": ТОП-6 признаков, что вы во френдзоне pinterest.com

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