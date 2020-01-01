ТОП-5 популярных советов, которые на самом деле вредят отношениям

Каким общепринятым догмам давно пора перестать верить.

Как построить идеальные отношения? Над решением этого вопроса человечество трудится не одну сотню лет. За это время выработалось немало директив и советов, которые считают универсальными. Однако далеко не каждый из них действительно приносит пользу отношениям. Ivona расскажет, каким рекомендациям не стоит следовать при построении отношений, и почему.

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1. Партнер должен принимать вас такими, какими вы есть

В целом, утверждение верное. Принятие - важная часть романтических отношений. Но оно не должно оправдывать ваше бездействие. Любимый человек должен вдохновлять вас (пусть и невольно) становиться более совершенной версией себя.

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2. Играйте

Обычно это советуют тем парам, в которых начинает постепенно угасать интерес друг к другу. Психологи же считают, что игры уместны лишь в постели, а за пределами спальни притворство едва ли приведет к чему-то хорошему. Оно не решает проблему, а лишь маскирует ее. Если вы поцарапались, вы же не маскируете рану тональным кремом? Сначала ее нужно продезинфицировать, затем наложить мазь и ухаживать за ней до полного заживления. Маскировка раны без лечения может привести к нагноению и более серьезным последствиям. Так же с играми: если в ваших отношениях возникает проблема, не нужно юлить и скрываться, придумывая себе новую вселенную, где ее не существует. Научитесь решать спорные вопросы сообща, пока не стало слишком поздно.

3. Возраст не имеет значения

Конечно, на силу и качество ваших романтических чувств цифра в паспорте не влияет никоим образом. Но разница в возрасте может доставить неудобства в решении, к примеру, бытовых и прочих спорных вопросах. Все и-за того, что партнеры с большим разрывом воспитываются в условиях разных реалий, и то, что для одного будет казаться нормой, для другого может быть абсолютной дикостью. Мы не беремся утверждать, что вам необходимо срочно бросать своего молодого (или наоборот - более взрослого) любовника, потому что у вас непременно не сложится. Просто нужно учитывать фактор разницы в возрасте и быть готовой к тому, что рано или поздно вам придется решать конфликт поколений.

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4. Слушайте свое сердце

Прислушиваться к советам или нет - личное дело каждого. Однако не стоит доверять одному лишь сердцу. Интеллект дан нам для того, чтобы мы имели возможность рассмотреть ситуацию со всех сторон: и с позиции чувств, и с позиции логики. В данном случае хороший совет не должен заканчивать лишь на: “Слушайте свое сердце“. Он должен иметь непременное продолжение: “и доверяйте своему разуму“. Такая установка с большей долей вероятности убережет вас от разочарований.

5. Не отказывайтесь от тех того, кого любите

Если ваши чувства не взаимны, то удерживать рядом с собой человека, который вас не любит - чистейшей воды мазохизм. Счастья такие отношения не приносят, а боли и страданий с лихвой хватит на вас двоих. Удерживая партнера, с которым вы не счастливы (или он - несчастлив с вами), вы лишаете возможности на более светлое будущее и себя и пару. Конечно, за чувства нужно бороться, но как бы вы не били хлыстом мертвую лошадь, она не встанет и не поскачет вместе с вами в закат. Такое под силу только доктору Франкенштейну.

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