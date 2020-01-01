"Ложная" любовь: ТОП-5 главных признаков

Как не обмануться в самых искренних чувствах?

Чувствуете себя одинокой даже в отношениях? Возможно, вы обманулись насчет искренности собственных чувств (и чувств партнера). Ivona подскажет, как определить ложную любовь и пересмотреть свои чувства.

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1. Между вами нет искры

Главная героиня культового сериала “Секс в большом городе“ Кэрри Брэдшоу вела свою колонку об отношениях, в коих считалась большим экспертом. Она считала, что искра или чувство, которое журналистка называла “за-за-зу“ - непременный атрибут любви. Если вам хорошо и комфортно вместе, но также неплохо врозь, если ваши мысли не занимает партнер, а его отсутствие не заставляет вас грустить, то скорее всего это - не настоящая любовь. Многие считают, что искра в отношениях исчезает со временем, уходит вместе с бабочками в животе где-то после окончания конфетно-букетного периода. Это не так, а Кэрри оказалась совершенно права. Если вам хорошо наедине с собой так же, как в компании партнера, то впору задуматься, а зачем вам, собственно, нужен этот партнер?

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2. Вы не делаете друг другу комплиментов

Для влюбленного человека комплимент (не важно, делает он его, или получает) - не просто похвала, а свидетельство признательности и нежных чувств. Когда партнер говорит вам, что вы красивы, а вы - хвалите его остроумную шутку, вы не выделяете какое-то конкретное качество, вы таким образом признаетесь в нежной любви к человеку, как к личности. Если в ваших отношениях отсутствуют комплименты, да и вам не очень-то хочется говорить что-то приятное своему партнеру, присмотритесь к своим отношениям - действительно ли вместе по любви?

3. Вы избегаете друг друга

И, что еще хуже, это не доставляет вам дискомфорта. Если в какой-то момент вы поймали себя на мысли о том, что относитесь к партнеру скорее как к соседу по квартире, нежели как к спутнику жизни, стоит задуматься, не зашли ли вы слишком далеко в ревностном сбережении границ своего личного пространства? Оно, конечно, должно быть у каждого, и никто не имеет посягать на него без разрешения. Но даже в этом личном пространстве должен быть хотя бы крошечный уголок для того, кого вы любите. Если ни вы, ни ваш партнер не находитесь друг у друга в приоритете, скорее всего вас связывает не любовь, а что-то другое.

"Ложная" любовь: ТОП-5 главных признаков pinterest.com

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4. У вас не клеится общение

Если вы боитесь лишний раз открыть рот в присутствии партнера, а он - привык принимать решения не посоветовавшись с вами, если все ваши разговоры ограничиваются скупым и сухим осуждением бытовых вопросов, если в ваших отношениях нет места беседам по душам или рассказам о том, как прошел день - в ваших отношениях серьезные проблемы с коммуникацией. Вы вообще уверены, что у вас романтические отношения? Любовь строится не на страсти, не на похоти, а на родстве душ. Вот что отличает настоящее чувство от ложного.

5. Вы не видите совместное будущее

Даже те ребята, которые привыкли жить одним днем, будучи влюблены, планируют, как они проведут этот день вместе. Если вы, глядя на своего партнера, не видите вас вместе даже через год, а он - сильно тушуется, когда вы пытаетесь обсудить совместное будущее, о какой вечной любви здесь можно говорить? Скорее всего у ваших чувств есть предел, который вам предстоит узнать очень скоро.

"Ложная" любовь: ТОП-5 главных признаков pinterest.com

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