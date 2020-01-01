Немного китайской мудрости для вашей личной жизни.

Восточные культуры славятся своими мудрыми изречениями. К ним также нередко прибегают в поисках удачи и вдохновения, достатка и благополучия. Китайские учения помогли многим обрести гармонию с собой, но к ним также можно обратиться в решение вопросов о делах амурных. Какие предметы, согласно фэншуй, способны привлечь к вам любовную энергетику, расскажет Ivona.

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1. Мужские вещи

Это не значит, что необходимо заваливать свой гардероб предметами мужской одежды. Достаточно иметь какой-то один предмет или аксессуар: парфюм, который вам нравится или, к примеру, галстук. Его можно свернуть в кружок и спрятать в шкаф под одежду, которой вы пользуйтесь чаще всего. Старайтесь сворачивать галстук по часовой стрелке - считается, что это приблизит время вашей встречи с суженым и привлечет в дом мужскую энергетику.

Как привлечь любовь по фэншуй: 5 полезных советов pinterest.com

2. Парные предметы

Согласно учению фэншуй, правый дальний угол жилой комнаты отвечает за любовь и привлечение романтической энергии. Поэтому вам стоит держать в этом месте исключительно парные предметы. Вы можете подобрать два сувенира, напоминающих вам о нежных чувствах, или характеризующих отношения, о которых вы мечтаете, вроде статуэток влюбленных или голубей, как символы мира и достатка.

3. В оттенках красного

Спальня, как обитель любви и страсти, должна непременно содержать в себе элементы декора красного цвета, символизирующего огонь романтических чувств. В оттенках красного можно подобрать занавески или постельное белье, а если обилие этого цвета вызывает у вас раздражение, можно обойтись одной прикроватной подушкой или настенным украшением в багровых тонах.

Как привлечь любовь по фэншуй: 5 полезных советов pinterest.com

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4. Пионы

Именно эти цветы являются символом вечной и нежно любви в китайской культуре и философии. Пионами можно украсить свой дом, но если регулярное приобретение цветов кажется вам слишком накладным, изображение пионов можно выбрать, как заставку на рабочем столе или смартфоне. Также неплохо иметь в своей коллекции парфюм с нотками этого цветка, почувствовавший этот божественный запах мужчина запомнит вас надолго. Единственное чего следует остерегаться - белых цветов. Они - символ смерти и расставания, и могут отпугнуть положительную энергетику, проникающую в ваш дом.

5. Ложе любви

Конечно, постель не должна становиться центром романтических отношений, ведь крайне важно уметь строить общение и за пределами спальни. Однако ее символическое значение в привлечении любовной энергии по фэншуй отрицать невозможно. Даже если вы пока одиноки, спать необходимо на большой кровати, где вдоволь места для двоих. Не стоит вешать над кроватью или у изголовья массивные полки или люстры, постарайтесь оформить спальню так, чтобы вы, лежа в постели, могли любоваться чем-то приятным: природой за окном или красивым изображением (например, “любовных“ пионов).

Как привлечь любовь по фэншуй: 5 полезных советов pinterest.com

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