Женские секреты, которые работают на "ура".

Даже если ваши отношения не сложатся, именно о вас он будет вспоминать долгими зимними вечерами, вздыхая: “Ах, какая женщина!“ Как стать той самой незабываемой в глазах мужчины, расскажет Ivona.

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1. Сохраняйте самообладание

Все мы время от времени теряем голову, о чем часто впоследствии жалеем. Умение контролировать свои эмоции, равно как и знание, когда выплеснуть их будет очень уместно, напрочь ломают все стереотипы о женщинах-истеричках. Дама, которая сохраняет достоинство и самообладание даже в критической ситуации не может не покорить мужчину свое мудростью и зрелым здравомыслием.

Как стать незабываемой для мужчин: 7 полезных советов pinterest.com

2. Не скрывайте свой интеллект

Взрослый и умный мужчина не боится умных женщин. Интерес к ним не зиждется лишь на физиологическом влечении, их рассматривают, как сильных и достойных партнеров. В конце концов, с ними просто интересно. Мужчины любят поболтать не меньше женщин, а если это можно сделать еще и с той, в которой его привлекает не только тело, но и ум, то они едва ли захотят упускать такую драгоценность.

3. Будьте честны

Мы ценим тех, кто с нами честен. Мужчины же любят женщин, которые не юлят и не жеманничают. Честной женщине нечего скрывать, с ней можно быть откровенным и ожидать от нее того же. Конечно, ваша честность не должна граничить с жестокостью: используйте ее, как инструмент в достижении согласия, а не как оружие, чтобы уколоть партнера побольнее.

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4. Не будьте равнодушны

В заботе нуждается каждый. И даже самый суровый мужчина тает (хотя бы мысленно), когда его персоне уделяют особое внимание: подмечают детали, интересуются его работой, угощают любимым лакомством и запоминают сорт его любимого виски. Это, конечно, не полный список, который входит в состав той самой заботы, но любое проявление неравнодушия на самом деле отлично запоминается. И мужчины умеют ценить это, как никто другой.

Как стать незабываемой для мужчин: 7 полезных советов pinterest.com

5. Чувство юмора

Конечно, ваше свидание не должно превращаться в вечер стенд-апа. Но хорошая шутка, произнесенная в тему, или даже сальный анекдот, когда страсти накаляются, будут как нельзя кстати. Все потому, что смех сближает. Он делает людей более человечными в глазах друг друга, более ранимыми. К тому же то, над чем смеется человек, может рассказать очень многое о его личности. Хорошее чувство юмора еще никого не испортило.

6. Будьте уверены в себе

Вы ничего не должны партнеру. Не нужно перед ним лебезить, поддакивать, если ваши мнения не совпадают, и пренебрегать своими желаниями и целями, только для того чтобы понравиться. Научите гордиться собой, не стыдитесь того, кем вы являетесь, и умейте отстаивать свои убеждения. Конечно, не стоит допускать того, чтобы ваше общение с мужчиной переросло в дебаты или даже ругань. Но вовремя заявить о себе, продемонстрировать свою уверенность - такое не забывается.

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7. Храните ваши общие (и его) секреты

Некоторые женщины часто пренебрегают этим правилом, наивно полагая, что оно практически ничего не меняет в отношениях. Так и есть, мы не задумываемся о вопросах доверия до тех пор, пока его кто-то не нарушит. Приложите все усилия, чтобы вы не стали именно этим человеком. Мужчины могут простить и понять измену, но предательство, когда дело касается чего-то очень личного, они запоминают надолго. И не в хорошем смысле. А женщина, умеющая держать рот на замке - бесценна для любого мужчины.

Как стать незабываемой для мужчин: 7 полезных советов pinterest.com

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