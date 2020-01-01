Даже если в паспорте чисто, а на пальце не красуется колечко.

Никому не хочется окунуться с головой в роман, чтобы потом однажды узнать, что объект обожания - давно и крепко женат. Такой истории и врагу не пожелаешь! Ivona расскажет, как вычислить женатого любовника, пока не стало слишком поздно.

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1. Он никогда не разговаривает по телефону в вашем присутствии

А если и делает это, то всегда короткими фразами, зачастую ограничиваясь лишь “да“, “нет“ и “я занят, перезвоню позже“. Возможно, конечно, вам достался необщительный экземпляр или не большой поклонник решать вопросы по телефону, но подобная конспирация способная вызвать неоднозначные подозрения - скорее всего ему звонит тот, кто не должен знать, что он сейчас находится с вами.

Как узнать, что ваш любовник женат? ТОП-10 очевидных признаков pinterest.com

2. У него вечно что-то случается

В определенный момент вам начнет казаться, что ваш мужчина - просто человек-катастрофа: он часто болеет, его друзья непрестанно попадают в неловкие ситуации и нуждаются в его срочном присутствии, его домашние животные беспрерывно рожают… И такие казусы с ним практически каждую неделю. Особенно по выходным и праздникам.

3. Он выходит на связь в одно и то же время

По нему можно сверять часы: ваши встречи всегда происходят в определенное время, при этом он абсолютно недоступен рано утром или ночью. Конечно, он может быть супер-занятым бизнесменом. А возможно что-то скрывает. Жену и детишек, например.

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4. У него совсем нет аккаунтов в соцсетях

Здесь два варианта: либо он параноик, который считает, что за ним следят спецслужбы, либо он скрывает свою семью. Логично же добавить свою супругу и всех своих (и ее) родственников в друзья! А так: нет аккаунтов - нет родственников. И с него взятки гладки. А вам он скажет, что соцсети - баловство для детей и людей, которым нечем заняться.

Как узнать, что ваш любовник женат? ТОП-10 очевидных признаков pinterest.com

5. Никаких совместных фото

Не только вдвоем, но даже общих. Какая предусмотрительность! Едва ли вы встречаетесь с иностранным разведчиком, который обязан скрывать свою личность, поэтому он опасается, что его вычислят по фото. Скорее всего, он боится, как бы эти фотографии не попали к жене: мир не так уж велик, чтобы у вас с ней не нашлось общих знакомых.

6. Он крайне загадочен

Как мистер Икс: их любой житейской ситуации он создают настоящую мистерию, никогда не отвечает на вопросы прямо, исчезает и появляется, когда ему вздумается, и у вас нет никаких способов выйти с ним на связь. Это все, конечно, очень романтично, и безусловно придает вашему роману киношной пикантности, но не кажется ли вам подобное поведение уж слишком подозрительным?

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7. Вы ничего о нем не знаете

А он - не торопится откровенничать. На все вопросы отвечает уклончиво, его прошлое невозможно проследить, где он работает вам неведомо. От всего этого он отшучивается или просто замыкается, тщательно стараясь перевести разговор на другую, более нейтральную тему.

Как узнать, что ваш любовник женат? ТОП-10 очевидных признаков pinterest.com

8. Он выбирает странные места для свиданий

Вы никогда не ходите туда, где предполагается огромное скопление народа, он предпочитает ресторанчики и кафе где-то на окраине “потому что там кухня вкусная“ или он “устал от шума и суеты“. И вы думаете: “Ах, какой романтик! Какая забота!“ Ага, забота о том, чтобы не встретить случайно общих с супругой друзей.

9. Он не зовет вас по имени

Просто потому, что боится случайно назвать вас другим. Именем жены, например. Или ее - вашим. Куда проще выбрать из умилительно-ласкательного зверинца какое-то животное попушистей, и не обращаться к вам никак, кроме как по прозвищу.

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10. У него крайне странные друзья

Он отказывается вас им представлять, а когда вы намекаете на это, заявляет, что они не очень хорошие люди, а он, как настоящий рыцарь, бережет вас от них. Или же вы все-таки знакомы, но друзья странно на вас поглядывают, редко делятся воспоминания и очень осторожны в своих рассказах.

Как узнать, что ваш любовник женат? ТОП-10 очевидных признаков pinterest.com

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