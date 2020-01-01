Полезные советы для мудрых женщин.

Начать стоит с того, что мужчина не обязан априори дарить вам подарки и принуждать его к этому не нужно. Также важно понимать, что само слово “просить“ в нашем сознании имеет негативный окрас: у женщин он ассоциируется с унижением, для мужчин же является признаком меркантильности барышни. Как же избежать неприятного осадка и все-таки получить желаемое, расскажет Ivona.

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1. Просить что-либо можно лишь у тех, кому мы действительно дороги. Нет ничего дурного в том, чтобы намекнуть (степень "прозрачности" вы уж сами определите) на подарок мужчине, с которым вы состоите в серьезных романтических отношениях. В таком случае подарок - лишь инструмент демонстрации его чувств к вам, и является неотъемлемой частью любовных отношений. Крайне глупо и неуместно что-то требовать от мужчины, с которым у вас лишь нерегулярные плотские отношения, основанные на взаимном удовлетворении физиологических потребностей, если вы, конечно, заранее не условились, что подарки и траты сверх необходимого должны обязательно присутствовать в ваших отношениях.

Как правильно просить подарки (и не казаться меркантильной стервой) pinterest.com

2. Всегда учитывайте образ жизни и возможности своего мужчины. Зачем ставить его в неловкое положения (а себя выставлять бессердечной и меркантильной стервой) и требовать с него шубу и бриллианты, если вы точно знаете, что он едва сводит концы с концами? Будьте реалисткой.

3. Вне зависимости от подарка, всегда будьте благодарными своему мужчине. Не важно, как вы будете это выражать: счастливо смеяться, просто улыбаться, смотреть на него восторженно-влюбленными глазами - не важно. Что действительно важно - чтобы он понял, как дорог вам его поступок. В благодарности нет ничего унизительного, а без нее у вашего мужчины со временем может просто пропасть желание впредь вам что-то дарить.

Как правильно просить подарки (и не казаться меркантильной стервой) pinterest.com

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4. Не давите на него. Особенно на его чувство вины. Особенно посредством сравнения его с другими мужчинами или себя - с другими женщинами. Мужчина не обязан (как и вы ему) абсолютно ничего делать, если он сам не захочет. Возбудить в нем желание побаловать вас? Пожалуйста! Вгонять его в краску, давить и унижать - плохая затея.

5. Будьте готовы к отказу. Наличие или отсутствие подарков не должно быть основополагающим в ваших отношениях, если они развиваются на чем-то кроме торгово-денежных отношений.

6. Говорите прямо. Кокетство - это, конечно, хорошо и намеки - неплохо, но имея рядом не умеющего разгадывать ваши загадки и ребусы мужчины, вы рискуете остаться и вовсе без подарка, или с чем-то хорошим, но для вас совершенно ненужным.

Как правильно просить подарки (и не казаться меркантильной стервой) pinterest.com

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7. И если уж на то пошло, в вопросе подарков не отбрасывайте идей равноправия. Подарки - способы демонстрации чувств и признательности. Их любят получать все. Так что не скупитесь и балуйте своего мужчину время от времени приятными сюрпризами. Возможно, если мужчина не привык дарить подарки, ваш пример вдохновит его радовать вас чаще, и тогда вовсе не понадобится ничего просить.

Ранее мы рассказывали, как вопросы мужчины ненавидят.

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