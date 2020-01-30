С которыми сложно не считаться.

Несмотря на что и женщины и мужчины чаще всего употребляют термин “стерва“ скорее с презрением, чем с восторгом, многие втайне восхищаются ими, их образом жизни, стилем, возможностями. Так чем же стервозные женщины на самом деле так очаровывают окружающих, и почему это вызывает у социума такую бурю противоречивых чувств? Об этом расскажет Ivona.

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1. Она знает, чего хочет от жизни

Более того - она знает, как этого добиться. Стервы не боятся ставить перед собой фантастические задача и очень редко пределом их мечтаний считается патриархальный брак с парой-тройкой детишек. Они рассуждают разумно и здраво, трезво оценивают свои недостатки и достоинства и всегда рассчитывают только на себя. Поэтому невозможно найти “потерянную“ стервозную женщину - она всегда знает, куда (и зачем) идет.

Настоящая стерва: ТОП-6 ее преимуществ pinterest.com

2. У нее нет проблем с мужчинами

Вокруг настоящей стервы вьется множество поклонников, ведь она обладает умением очаровать любого на своем пути (если, конечно, она в этом заинтересована). Для мужчин стерва - женщина-загадка, неприступна крепость, раскусить и завоевать которую - дело чести. К тому же отношения с ними похожи на увлекательную игру с закрученным сюжетом, они не дают скучать и держат мужчин в постоянном тонусе.

3. Она любит себя

Стервы прекрасно усваивают урок: “Сам себя не полюбишь, никто тебя не полюбит“. Поэтому они всегда выглядят хорошо (по мере своих возможностей, разумеется), умеют отстаивать собственные интересы, способны заинтересовать любого собеседника. Их себялюбие заметно и порой даже раздражает окружающих, однако достаточно редко отношение стервы к себе переступает границу здорового эгоизма, превращаясь в болезненное самолюбование.

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4. Она загадочна

Никто не может обвинить стерву во лжи, ведь даже ее интриги продуманы настолько тонко, что вы даже не заметите, как станете частью ее игры и будете послушно выполнять отведенную вам роль. Она всегда честна с окружающими, но лишь в тех пределах, которые определяет сама. Там, где остальные врут, она предпочитает смолчать, укрывшись флером загадочности. И вот, у вас уже нет ни претензий, ни обид к этой женщине, а лишь желание понять ее сущность, найти мягкое место в ее прекрасной, но неприступной броне.

Настоящая стерва: ТОП-6 ее преимуществ pinterest.com

5. Она не замыкается на мужчине

Как бы сильно не была влюблена стерва, она никогда не возводит своего партнера на пьедестал. Пусть ее мнение о романтических чувствах весьма цинично (в основном базируется на мудростях вроде “ничто не вечно“ и “и это тоже пройдет“), но именно это позволяет ей раз за разом выживать в круговороте любовников и недоброжелателей. К тому же стерва много времени уделяет саморазвитию, которое позволяет ей всегда быть при деле и свободно существовать, даже если сейчас она одинока.

6. Она - хороший психолог

Стерва всегда внимательно следит за реакцией окружающих на ее слова и действия, и умеет делать правильные выводы. Она способна на эмпатию, ничто человеческое ей не чуждо, но ее поступками всегда управляет мозг, а не сердце. Поэтому ее практически невозможно загнать в угол или застать врасплох. Стерва умело использует психологические особенности и приемы, чтобы получить желаемое или просто не потерять лицо (ведь показать кому-то свою слабость для нее - смерти подобно).

Настоящая стерва: ТОП-6 ее преимуществ pinterest.com

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