Она - не мифическое существо, и стать ею вполне реально.

Что бы не говорили, но у мужчин все же существует некоторая предубежденность перед особенностями женского характера. Они привыкли вдеть нас лишь слабым полом, чей удел лишь пеленки да сплетни. Но все же есть женщины, которым не приходится даже напрягаться для того чтобы завоевать мужское доверие. Что, к слову, не так уж и сложно. Каким женщинам мужчины доверяют гораздо охотней остальных, расскажет Ivona.

Читай также: Жизненные уроки, которые необходимо усвоить в каждом возрасте

1. Она доверяет своему мужчине

Конечно, слепо довериться кому-то - очень страшно. Но в отношениях одному из партнеров все же приходится идти на такой рискованный шаг и женщины в этом плане способны проявить небывалую гибкость. Если у вашего мужчины проблемы с доверием и ему нужно немного времени, чтобы понять, есть ли у вас общее будущее, все, что вы можете сделать - выдать ему небольшой кредит доверия. Так он поймет, что у вас нет целей обмануть или обидеть его, и он начнет постепенно раскрываться перед вами, доверяя свои секреты.

Женщина, которой доверяют мужчины: ТОП-6 ее качеств pinterest.com

2. Она уважает его личное пространство и время

Постарайтесь не опаздывать на свидания и при построении планов на будущее не забывайте интересоваться у своего партнера и его мнением, учитывать его пожелания и возможности. Это простое и банальное до слез правило общего этикета покажет вашему мужчине, что вы уважаете и цените его личное время, а это достойно доверия. Также очень важно понять, что у мальчиков бывают свои секреты и им крайне необходимо личное пространство. Поэтому не стоит влезать туда с ногами в обуви прямо с разбегу на первом свидании. Проявите терпение и понимание, и тогда он пригласит вас в свой мир. Если же этого не произошло, расстраиваться тоже не стоит: у любого человека есть такие мысли и вещи, которыми он не готов делиться ни с кем и никогда.

3. Она разумно подходит к его финансам

Современные мужчины трепетно и с опасением относятся к собственным кошелькам, полагая, что каждая вторая девушка на их пути - золотоискательница и транжира, которая просто ищет себе спонсора. Поэтому, дабы избежать неловких разговоров, свою позицию по отношению к совместному бюджету и личным сбережениям необходимо обозначить сразу. К тому же, с большой долей вероятности мужчина, рано или поздно, устроит вам “проверку деньгами“, так что будьте готовы проявить себя наилучшим образом.

Женщина, которой доверяют мужчины: ТОП-6 ее качеств pinterest.com

Читай также: Он не хочет отношений: ТОП-5 дурацких мужских отговорок

4. Она делится своими тайнами, сохраняя при этом флер загадочности

Мы невольно испытываем симпатию и доверие к тем, кто раскрывает нам свои секреты. Это происходит на подсознательному уровне, так почему бы не воспользоваться этим оружием в битве за доверие мужчины? Смело раскрывайтесь перед своим мужчиной (желательно, чтобы ваши тайны казались ситуаций, которые выставляют вас в наилучшем свете), но при этом балансируйте на грани загадочности - всех подробностей ему знать не обязательно. Правда, за игрой в таинственность нужно следить крайне внимательно - если вы видите, что она нервирует вашего партнера, не нужно упорствовать, а просто скажите правду. В таком случае она - ваш лучший союзник.

5. Она держит слово

Приходит вовремя и обязательно перезванивает, если об этом договорились заранее, словом - исполняет свои обещания. Как тут не проникнуться доверием к такому человеку? Мужчина такую женщину бережет и ценит, ведь понимает, что доверить ей можно все что угодно. И если уж она пообещала хранить тайну, то выполнит это беспрекословно.

6. Она естественна

И среди мужчин попадаются тонкие психологи, которые “щелкают“ всяких воображал, как орешки. Пусть у сильной половины человечества интуиция развита не так хорошо, как у женщин, блажь в их поведении они умеют отличать. Поэтому с большей долей вероятности доверятся женщине, которая не пытается изображать из себя другого человека, а ведет себя максимально естественно.

Женщина, которой доверяют мужчины: ТОП-6 ее качеств pinterest.com

Ранее мы рассказывали, за что никогда не нужно извиняться.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.