В чем секрет соблазнительности настоящих роковых женщин?

Ivona раскроет, чем же покоряют мужские сердца стервы, роковые женщины и просто “плохие девочки“.

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1. Они всегда отлично выглядят

И довольны этим. Таких женщин не нужно убеждать в их неотразимости, они прекрасно знают о всех своих достоинствах, еще лучше - о недостатках, и тем и другим умело пользуются. Рядом с такой женщиной мужчина чувствует невольно гордость за ее красоту, и радость, что ему вообще позволено находиться рядом.

"Плохие девочки": 5 причин, почему они нравятся мужчинам больше тихонь pinterest.com

2. Они непредсказуемы

Конечно, этот пункт одновременно можно записать и в хорошие, и в плохие черты такой женщины. Жизнь с “плохой девочкой“ похожа одновременно и на американские горки, и на вулкан, и на самую отчаянную вечеринку, которая только была в вашей жизни. Они не выносят скуку (и скучных мужчин), и если их не развлекают, придумывают себе занятие сами. К слову, это им удается практически всегда. Жизнь с подобной женщиной похожа на увлекательный роман с закрученным сюжетом. Правда, со временем от этого можно банально устать.

3. Они ценят свободу

Свою - в первую очередь. Поэтому покорение настоящей, породистой роковой женщины для каждого мужчины - дело чести. Правда, часто представители мужской половины человечества забывают, что такие женщины также охотницы по своей натуре и редко смиряются с ролью жертвы.

"Плохие девочки": 5 причин, почему они нравятся мужчинам больше тихонь pinterest.com

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4. Они откровенны

И в повседневной жизни, и в постели. Они не стесняются своих желаний и чувств, точно знают, чего хотят, и как этого достичь, не юлят и сразу выражают свое недовольство (не надеясь на догадливость мужчин). Общаться и находить с такими женщинами общий язык мужчинам гораздо проще, потому что их характеры близки им по духу.

5. Они понимают, что жизнь коротка

А дальше, как у Жванецкого: “Надо уметь уходить с плохого фильма. Бросать плохую книгу. Уходить от плохого человека“. И “плохие девочки“ это умеют. И им плевать на общественные нормы и социальные правила, которыми мы зачастую связаны по рукам и ногам. Так почему же их все так любят? Ведь они - плохие, а сказки учили нас любить хороших? Потому что всем нравятся бунтари: они притягательны, харизматичны, опасны. Они живут “набело“, пока кто-то надеется на черновик. И это манит мужчин, если не как мотыльков к огню, то как греческих героев, окаменевших от красоты Медузы Горгоны.

"Плохие девочки": 5 причин, почему они нравятся мужчинам больше тихонь pinterest.com

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