И у первых, и у других есть свои отличительные черты.

А вы уже созрели? Ivona расскажет, как отличить незрелые отношения от зрелых.

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1. Зрелые отношения зациклены на прошлом, зрелые - на будущем

Если вы никак не можете отпустить свое прошлое или простить партнеру его предыдущие отношения, если в разговорах вы раз за разом возвращаетесь к одному и тому же, не делая выводы и не ставя новых целей - ваши отношения едва ли можно назвать зрелыми. Пара, которая готова к серьезным отношениям, не боится обсуждать будущее, строить планы и принимать крупные шаги для их осуществления.

Зрелые и незрелые отношения: ТОП-5 отличий pinterest.com

2. У вас завышенные ожидания

Если замуж - то непременно за принца! И не дай ему Бог оказаться хоть на мгновение не идеальным - вас моментально начинает преследовать жгучее разочарование. В зрелых отношениях партнеры отдают себе отчет в том, что у каждого есть свои недостатки, с которыми приходится мириться. Если кто-то не оправдывает ваши ожидания, это вовсе не значит, что отношения плохи. В конце концов, никто и не обязан делать этого.

3. В зрелых отношениях нет места ультиматумам

Если ваш партнер не готов смириться с тем, что в вашей жизни может быть место не только для него, но и для хобби, увлечений, работы, семь и т.д., вам едва ли удастся построить серьезные отношения. Любимый человек не должен становиться центром вселенной и требовать того же от вас. Вы - отдельная, самостоятельная личность, которая должна становиться в отношениях лучше, радовать и радоваться, а не искать фантастические поводы просто чтобы пойти попить пива с друзьями.

Зрелые и незрелые отношения: ТОП-5 отличий pinterest.com

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4. В незрелых отношения партнер видит потенциальную угрозу во всем

Все дело в неуверенности в себе, своем партнере и собственных чувствах. Партнеры в зрелых отношениях знают характер, повадки и привычки друг друга, знают, чего ожидать друг от друга и не тратят время на пустые догадки и предположения. Они не видят угрозы в невинной беседе с коллегами, не видят соперников во всех знакомых противоположного пола и предпочитают пустым переживаниям доверие.

5. В зрелых отношениях люди не верят в безграничную любовь

Потому что у каждого должны быть свои границы и личное пространство. Эти элементарные вещи просто необходимы для развития взрослого человека и развития серьезных отношений. Безграничная, всепрощающая любовь должна в первую очередь проявляться к себе и друг к другу, как к личности.

Зрелые и незрелые отношения: ТОП-5 отличий pinterest.com

Ранее мы рассказывали, о чем нужно уметь говорить с мужчиной открыто.

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