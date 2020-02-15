Сретение Господне: Приметы

В народе верили, что на Сретение зима уходит туда, где было лето, а лето - где была зима.

В 2021 году праздник Сретение Господне припадает на понедельник, 15 февраля по православному календарю. Согласно приметам, в этот день судят о близости наступления весны и о том, какая будет стоять погода в ближайшие несколько месяцев

Приметы на Сретение Господне

Читай также: Сретение Господне: история праздника, традиции, приметы На Сретение виднеется солнышко сквозь тучи - это значит, что зима еще будет хозяйничать.

На Сретение виднеется солнышко сквозь тучи - это значит, что зима еще будет хозяйничать. На Сретение все птицы возвращаются в гнезда.

Если на Сретение будет оттепель, то весна начнется рано, а осенью будет отличный урожай пшеницы.

Если накануне праздника небо звездное, то зима еще не скоро «заплачет».

Если небо будет усеяно звездами, то зима пока не собирается уступать права весне.

Оттепель на Сретение - к ранней весне.

Солнышко на закате засияет - морозы больше не ударят.

Выпавший в этот день снег - к затяжной и дождливой весне.

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