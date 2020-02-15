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Сретение Господне: Приметы

Комментариев: 4
В народе верили, что на Сретение зима уходит туда, где было лето, а лето - где была зима.
Сретение Господне: Приметы
Сретение Господне: Приметы
depositphotos.com

В 2021 году праздник Сретение Господне припадает на понедельник, 15 февраля по православному календарю. Согласно приметам, в этот день судят  о близости наступления весны и о том, какая будет стоять погода в ближайшие несколько месяцев

Приметы на Сретение Господне

 

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    На Сретение виднеется солнышко сквозь тучи - это значит, что зима еще будет хозяйничать.
  • На Сретение все птицы возвращаются в гнезда.
  • Если на Сретение будет оттепель, то весна начнется рано, а осенью будет отличный урожай пшеницы.
  • Если накануне праздника небо звездное, то зима еще не скоро «заплачет».
  • Если небо будет усеяно звездами, то зима пока не собирается уступать права весне.
  • Оттепель на Сретение - к ранней весне.
  • Солнышко на закате засияет - морозы больше не ударят.
  • Выпавший в этот день снег - к затяжной и дождливой весне.

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Источник: ivona)bigmir.net

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Комментариев (4)
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гость  (аноним)  15.02.2020, 14:54
Оценка:  0
гость
"зима идет туда, где было лето"

А КАЦАПСТАН ИДЕТ НАКУЙ!
ОСОБЕННО, ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ УКРАИНОЙ ТОМОСА!
ГЫ-ГЫ-ГЫ-ГЫ-ГЫ-Ы-Ы-Ы-Ы-Ы! !!!!
Василий*Петросян    15.02.2020, 13:31
Оценка:  0
Василий*Петросян
насцать в рот богу !!!!
гость  (аноним)  15.02.2020, 09:32
Оценка:  +1
гость
А как там в израиле?
гость  (аноним)  15.02.2020, 09:32
Оценка:  +1
гость
Неужели люмпены в это верят.
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