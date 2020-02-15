Сретение Господне: Приметы
В народе верили, что на Сретение зима уходит туда, где было лето, а лето - где была зима.
В 2021 году праздник Сретение Господне припадает на понедельник, 15 февраля по православному календарю. Согласно приметам, в этот день судят о близости наступления весны и о том, какая будет стоять погода в ближайшие несколько месяцев
Приметы на Сретение Господне
Читай также: Сретение Господне: история праздника, традиции, приметыНа Сретение виднеется солнышко сквозь тучи - это значит, что зима еще будет хозяйничать.
- На Сретение все птицы возвращаются в гнезда.
- Если на Сретение будет оттепель, то весна начнется рано, а осенью будет отличный урожай пшеницы.
- Если накануне праздника небо звездное, то зима еще не скоро «заплачет».
- Если небо будет усеяно звездами, то зима пока не собирается уступать права весне.
- Оттепель на Сретение - к ранней весне.
- Солнышко на закате засияет - морозы больше не ударят.
- Выпавший в этот день снег - к затяжной и дождливой весне.
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А КАЦАПСТАН ИДЕТ НАКУЙ!
ОСОБЕННО, ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ УКРАИНОЙ ТОМОСА!
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