Лучше отказаться от этих идей, если вы не хотите, чтобы этот День влюбленных оказался для вашей пары последним.

Несвятой Валентин: Худшие подарки для Него и Нее freepik.com

Как не огорчить свою половинку неуместным подарком на 14 февраля, расскажет Ivona.

Худшие подарки на День святого Валентина: Для нее

кухонные принадлежности

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Многие мужчины удивляются: почему кухонные принадлежности - плохой подарок? Это же полезная в хозяйстве вещь! Ключевое слово здесь - в хозяйстве. 14 февраля - праздник романтический, и подарок должен соответствовать. Тем более вещи, которые удовлетворяют бытовые потребности, должны появляться в доме по мере необходимости. Не нужно ждать особенно даты, чтобы купить в дом половник или заменить треснувшие тарелки.

техника для дома

Это же касается и техники для дома. Есть множество занятных гаджетов, которые можно преподнести возлюбленной. И пылесос или блендер (если она не говорила вам об этом прямым текстом) в их число не входит.

спортинвентарь или абонемент в фитнес-клуб

Даже если этот инвентарь действительно необходим вашей суженой, не нужно преподносить его в качестве подарка на День святого Валентина. Потому что а) это не романтично и б) таким образом вы показываете, что ее недостатки настолько заметны, что вы решили их как-то исправлять. Конечно, здравомыслящая девушка примет этот дар с благодарностью и возможно даже воспользуется им, но неприятный осадочек останется в любом случае.

Несвятой Валентин: Худшие подарки для Него и Нее freepik.com

Худшие подарки на День святого Валентина: Для него

инструменты для дома

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Подарить мужчине инструменты для дома - это все равно что подарить женщине утягивающее белье, антивозрастной крем и сковородку - вещь полезная, но с унизительным намеком. Инструменты также должны появляться в доме по мере необходимости, а использовать праздник для упрека партнера в нехозяйственности - не очень порядочно.

наборы для бритья

Такой подарок еще может “прокатить“, если вы встречаетесь 2 недели. Но если вы в браке десятый год, набор для бриться к празднику говорит о ваших отношениях лишь одно - вы ни черта друг о друге не знаете. И более того - не желаете узнавать.

трусы и носки

Хозяин подарил Добби носок! Теперь Добби свободен! Не удивляйтесь, если ваш подарок воспримут именно так, и вскоре будут демонстрировать праздничные, подаренные вами трусы, кому-то другому.

Несвятой Валентин: Худшие подарки для Него и Нее freepik.com

Что не стоит дарить кому-угодно?

сувениры и мягкие игрушки

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Знаете, что говорит партнеру такой подарок? Вы даже не пытались. Вспомнили о празднике в последнюю минуту, и схватили с прилавка в супермаркете первую попавшуюся ерунду, отдаленно напоминающую нечто романтическое. Ведь главное - внимание!

деньги

Пусть купит себе то, что действительно нужно. С одной стороны - практичный подход, тут не ошибешься. Да и в целом никто не скажет: “Зачем мне деньги? У меня уже есть!“ Но такой выбор подарка на День всех влюбленных крайне неуместен. Не ленитесь потратить время на то, чтобы придумать, как воплотить эту сумму в приятное воспоминание для своей половинки.

домашние животные

Если появление в вашей жизни питомца не обсуждалось, дарить живое существо на 14 февраля не стоит. Впрочем, как и на любой другой праздник.

книги с подтекстом

“Сто рецептов для плохой хозяйки“, “Как сексуально удовлетворить партнера“, “Как перестать пилить мужчину“, “Правила этикета“ - все это, возможно, и полезные книги, которые можно прочесть на досуге. Но подобные пассивно-агрессивные намеки на недостатки вашей половинки едва ли вдохновят ее на самосовершенствование.

Несвятой Валентин: Худшие подарки для Него и Нее freepik.com

Что нельзя дарить любимому человеку: Приметы и суеверия

Острые предметы - к несчастью и ссоре.

Часы - к скорому расставанию.

Жемчуг - к слезам.

Нижнее белье - к изменам.

Шарф - к разлуке.

Банные принадлежности - к размолвке и расставанию.

Растения в горшке - к неудачам.

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