Лунный календарь на февраль 2021 года
Что нас ожидает по лунному календарю в феврале 2021 года расскажет Ivona.
1 февраля 2021 - убывающая Луна в Деве. Сил, энергии и вдохновения будет столько, что вы в определенный момент можете пожалеть о том, что в стуках всего 24 часа.
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2 февраля 2021 - убывающая Луна в Весах. Время делать выводы и строить планы.
3 февраля 2021 - убывающая Луна в Весах. Несколько нерешенных прежде дел решат напомнить о себе. Не нужно теряться. Используйте эту возможность, чтобы отточить свои полезные навыки и получить от сложившейся ситуации опыт.
4 февраля 2021 - убывающая Луна в Скорпионе. Сегодня все так и норовят попробовать вас на зуб. Будьте осторожны и предусмотрительны - Вселенная вас проверяет.
5 февраля 2021 - убывающая Луна в Скорпионе. Если вы давно ждали подходящего момента, чтобы начать новую жизнь (или хотя бы спланировать ее), сегодня - самое время.
6 февраля 2021 - убывающая Луна в Стрельце. Идеальный день для того, чтобы заняться саморазвитием. И не забудьте прислушиваться к своей интуиции, она может подсказать вам много интересного.
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7 февраля 2021 - убывающая Луна в Стрельце. Все валится из рук и идет не по плану. Огорчаться не стоит, ведь после черной полосы всегда следует белая. Главное - стиснуть зубы и двигаться в своем направлении.
8 февраля 2021 - убывающая Луна в Козероге. Потратьте сегодняшний день на себя: займитесь любимым делом, примите расслабляющую ванну, съешьте что-нибудь вкусненькое и т.д.
9 февраля 2021 - убывающая Луна в Козероге. Один из самых благоприятных дней в месяце. Поэтому распланируйте его с умом!
10 февраля 2021 - убывающая Луна в Водолее. Водоворот событий (и далеко не всегда - приятных) может выбить вас из колеи. Не опускайте руки, дальше будет легче.
11 февраля 2021 - Новолуние в Водолее. Активных действий совершать не стоит, а вот посвятить день мечтаниям и планам - отличная идея.
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12 февраля 2021 - растущая Луна в Рыбах. Благоприятный день для воплощения творческого потенциала. Но не стоит забывать о благоразумии. Возможно, вам предстоит принимать решения, требующие от вас максимально холодного расчета.
13 февраля 2021 - растущая Луна в Рыбах. Жажда действий может привести вас к переистощению, поэтому расходуйте свои ресурсы экономно сегодня.
14 февраля 2021 - растущая Луна в Рыбах. День лучше провести наедине с собой, занимаясь любимым делом или обдумывая будущее.
15 февраля 2021 - растущая Луна в Овне. Вселенная преподаст вам несколько важных жизненных уроков. Конечно, церемониться она не станет, но опыт, полученный сегодня, очень пригодится вам в жизни.
16 февраля 2021 - растущая Луна в Овне. Не нужно предаваться унынию и грустным думам. Постарайтесь взглянуть на мир с позитивом, и он ответим вам тем же.
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17 февраля 2021 - растущая Луна в Тельце. Прислушайтесь к своему внутреннему “я“, оно подскажет вам сегодня, в каком направлении двигаться, если вы вдруг потеряли из виду свою путеводную звезду.
18 февраля 2021 - растущая Луна в Тельце. День лучше всего посвятить уединению, покаянию, медитациям и духовному очищению.
19 февраля 2021 - растущая Луна в Тельце. Не нужно принимать скоропалительных решений, сегодня все не то, чем кажется.
20 февраля 2021 - растущая Луна в Близнецах. Хорошее настроение придаст вам сил и уверенности в себе. Потратьте эти ценные ресурсы на новые свершения и решение срочных проблем.
21 февраля 2021 - растущая Луна в Близнецах. Энергетически тяжелый день. Будьте начеку и не позволяйте окружающим принимать решения за вас.
22 февраля 2021 - растущая Луна в Раке. Уделите внимание своему духовному и душевному саморазвитию.
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23 февраля 2021 - растущая Луна в Раке. Займитесь творчеством, но делайте это вдумчиво, вкладывая свои мысли, надежды, сомнения, страхи и тайные мечтания.
24 февраля 2021 - растущая Луна в Раке. Сегодня стоит уделить внимание делам, которые вы обычно откладываете “на потом“ из-за их трудоемкости. Луна предоставит вам достаточно энергии, чтобы решить все одним махом.
25 февраля 2021 - растущая Луна во Льве. Не поддавайтесь на искушения и не общайтесь с сомнительными личностями 0 никакие авантюры не стоят вашего душевного спокойствия и благополучия.
26 февраля 2021 - растущая Луна во Льве. Отдых сегодня - лучшее времяпрепровождение.
27 февраля 2021 - Полнолуние в Деве. Этот день дан для того, чтобы вы собрались с силами перед грядущими важными событиями в вашей жизни.
28 февраля 2021 - убывающая Луна в Деве. Присматривайтесь к знакам судьбы, сегодня они особенно ярки.
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