Благоприятные и неблагоприятные дни февраля 2021 года.

Что нас ожидает по лунному календарю в феврале 2021 года расскажет Ivona.

1 февраля 2021 - убывающая Луна в Деве. Сил, энергии и вдохновения будет столько, что вы в определенный момент можете пожалеть о том, что в стуках всего 24 часа.

Лунный календарь на февраль 2021 года freepik.com

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2 февраля 2021 - убывающая Луна в Весах. Время делать выводы и строить планы.

3 февраля 2021 - убывающая Луна в Весах. Несколько нерешенных прежде дел решат напомнить о себе. Не нужно теряться. Используйте эту возможность, чтобы отточить свои полезные навыки и получить от сложившейся ситуации опыт.

4 февраля 2021 - убывающая Луна в Скорпионе. Сегодня все так и норовят попробовать вас на зуб. Будьте осторожны и предусмотрительны - Вселенная вас проверяет.

5 февраля 2021 - убывающая Луна в Скорпионе. Если вы давно ждали подходящего момента, чтобы начать новую жизнь (или хотя бы спланировать ее), сегодня - самое время.

6 февраля 2021 - убывающая Луна в Стрельце. Идеальный день для того, чтобы заняться саморазвитием. И не забудьте прислушиваться к своей интуиции, она может подсказать вам много интересного.

Лунный календарь на февраль 2021 года freepik.com

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7 февраля 2021 - убывающая Луна в Стрельце. Все валится из рук и идет не по плану. Огорчаться не стоит, ведь после черной полосы всегда следует белая. Главное - стиснуть зубы и двигаться в своем направлении.

8 февраля 2021 - убывающая Луна в Козероге. Потратьте сегодняшний день на себя: займитесь любимым делом, примите расслабляющую ванну, съешьте что-нибудь вкусненькое и т.д.

9 февраля 2021 - убывающая Луна в Козероге. Один из самых благоприятных дней в месяце. Поэтому распланируйте его с умом!

10 февраля 2021 - убывающая Луна в Водолее. Водоворот событий (и далеко не всегда - приятных) может выбить вас из колеи. Не опускайте руки, дальше будет легче.

11 февраля 2021 - Новолуние в Водолее. Активных действий совершать не стоит, а вот посвятить день мечтаниям и планам - отличная идея.

Лунный календарь на февраль 2021 года freepik.com

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12 февраля 2021 - растущая Луна в Рыбах. Благоприятный день для воплощения творческого потенциала. Но не стоит забывать о благоразумии. Возможно, вам предстоит принимать решения, требующие от вас максимально холодного расчета.

13 февраля 2021 - растущая Луна в Рыбах. Жажда действий может привести вас к переистощению, поэтому расходуйте свои ресурсы экономно сегодня.

14 февраля 2021 - растущая Луна в Рыбах. День лучше провести наедине с собой, занимаясь любимым делом или обдумывая будущее.

15 февраля 2021 - растущая Луна в Овне. Вселенная преподаст вам несколько важных жизненных уроков. Конечно, церемониться она не станет, но опыт, полученный сегодня, очень пригодится вам в жизни.

16 февраля 2021 - растущая Луна в Овне. Не нужно предаваться унынию и грустным думам. Постарайтесь взглянуть на мир с позитивом, и он ответим вам тем же.

Лунный календарь на февраль 2021 года freepik.com

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17 февраля 2021 - растущая Луна в Тельце. Прислушайтесь к своему внутреннему “я“, оно подскажет вам сегодня, в каком направлении двигаться, если вы вдруг потеряли из виду свою путеводную звезду.

18 февраля 2021 - растущая Луна в Тельце. День лучше всего посвятить уединению, покаянию, медитациям и духовному очищению.

19 февраля 2021 - растущая Луна в Тельце. Не нужно принимать скоропалительных решений, сегодня все не то, чем кажется.

20 февраля 2021 - растущая Луна в Близнецах. Хорошее настроение придаст вам сил и уверенности в себе. Потратьте эти ценные ресурсы на новые свершения и решение срочных проблем.

21 февраля 2021 - растущая Луна в Близнецах. Энергетически тяжелый день. Будьте начеку и не позволяйте окружающим принимать решения за вас.

22 февраля 2021 - растущая Луна в Раке. Уделите внимание своему духовному и душевному саморазвитию.

Лунный календарь на февраль 2021 года freepik.com

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23 февраля 2021 - растущая Луна в Раке. Займитесь творчеством, но делайте это вдумчиво, вкладывая свои мысли, надежды, сомнения, страхи и тайные мечтания.

24 февраля 2021 - растущая Луна в Раке. Сегодня стоит уделить внимание делам, которые вы обычно откладываете “на потом“ из-за их трудоемкости. Луна предоставит вам достаточно энергии, чтобы решить все одним махом.

25 февраля 2021 - растущая Луна во Льве. Не поддавайтесь на искушения и не общайтесь с сомнительными личностями 0 никакие авантюры не стоят вашего душевного спокойствия и благополучия.

26 февраля 2021 - растущая Луна во Льве. Отдых сегодня - лучшее времяпрепровождение.

27 февраля 2021 - Полнолуние в Деве. Этот день дан для того, чтобы вы собрались с силами перед грядущими важными событиями в вашей жизни.

28 февраля 2021 - убывающая Луна в Деве. Присматривайтесь к знакам судьбы, сегодня они особенно ярки.

Лунный календарь на февраль 2021 года freepik.com

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