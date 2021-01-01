Лучшие поздравления с Днем Победы.

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Спасибо за победу вам,

За мир и за покой,

За то, что небо светлое

Над нашей головой.



Спасибо вам за мужество,

За подвиги, труды,

За то, что все вы сделали,

Чтоб не было войны.



Спасибо вам, мы помним,

Мы вас благодарим,

С Победой вас, родные!

Мы мир наш сохраним.

С почтением, трепетом и уважением поздравляю с Днем Победы! Светлая память героям, благодарность за мирное небо над головой, поклон земной за право на жизнь без ужаса войны, страха и боли. Пусть ни одно поколение не узнает скорби, утрат, вражеского гнета. Пусть подвиги, отвага, мужество вдохновляют людей, а праздник оставляет слезы счастья и трогательную радость в сердцах, объединяя души!

День Победы 2021: красивые поздравления в стихах и картинках Pinterest

День Победы — слово дорогое!

День Победы! Как оно звучит!

Обо всех, кто пал, мы вспомним стоя,

И никто вовеки не забыт.



Вас с победой общей поздравляю.

Ведь она на всех у нас одна.

Фейерверком праздничным сияя,

В этот день ликует вся страна.



Возгордимся нашими дедами,

С них пример достойный мы возьмем.

Подвиг их пусть нас научит с вами

Наслаждаться каждым мирным днем.

9 Мая — праздник великий!

Никто не забыт и ничто не забыто!

Живым ветеранам — низкий поклон!

А тех, что ушли — не забудем имен!



Они ушли, оставив память,

Оставив честь нам и свободу,

Осталось красное их знамя,

Перенесенное сквозь годы!



Великий подвиг сохраним

Мы в наших душах и сердцах

И об ушедших помолчим

Мы со слезами на глазах! День Победы 2021: красивые поздравления в стихах и картинках Pinterest

Чудесный майский день. Весна.

И радость неземная —

Для всех закончилась война

Жестокая и злая.



Незабываемый тот день

Стал праздником Победы,

Которую для нас для всех

Отвоевали деды.



За то, что мы теперь живём

Под этим небом мирным,

Всём, кто когда-то пал в бою,

Земной поклон, спасибо!



Пусть ужас страшной той войны

Вовек не повторится,

И жизнь, что подарили нам,

Потомками хранится.

Победы день — особый для страны:

О воинах, о павших вспоминаем мы.

За них ракеты в воздух полетят

Да небо огоньками расцветят.

Ручаюсь, нет не ценящих людей

Армейский подвиг тех, кто защитил детей.

Войны удары, верю, позади,

Остались только свет и радость впереди.

Крепкого здоровья и тепла!

Рождения здоровых, счастливых детей,

Узнавших их дедов великий пример! День Победы 2021: красивые поздравления в стихах и картинках Pinterest

Великий праздник, День Победы!

Пусть много лет уже прошло,

Но помним подвиг наших дедов

И благодарны им за то.



Как жаль, что меньше с каждым годом

В строю парадном их идет.

Но главное, в сердцах народа

Лучинка памяти живет.

С Днем Победы!

Поклон ветеранам,

Что сумели нам мир подарить,

Мы гордимся их подвигом славным,

Их всю жизнь будем помнить и чтить.



И зажгутся огни обелисков,

Расцветут маки в дальних краях,

Словно в память о славных солдатах,

Что погибли в кровавых боях... День Победы 2021: красивые поздравления в стихах и картинках Pinterest

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