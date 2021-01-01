День Победы 2021: красивые поздравления в стихах и картинках
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Спасибо за победу вам,
За мир и за покой,
За то, что небо светлое
Над нашей головой.
Спасибо вам за мужество,
За подвиги, труды,
За то, что все вы сделали,
Чтоб не было войны.
Спасибо вам, мы помним,
Мы вас благодарим,
С Победой вас, родные!
Мы мир наш сохраним.
С почтением, трепетом и уважением поздравляю с Днем Победы! Светлая память героям, благодарность за мирное небо над головой, поклон земной за право на жизнь без ужаса войны, страха и боли. Пусть ни одно поколение не узнает скорби, утрат, вражеского гнета. Пусть подвиги, отвага, мужество вдохновляют людей, а праздник оставляет слезы счастья и трогательную радость в сердцах, объединяя души!
День Победы — слово дорогое!
День Победы! Как оно звучит!
Обо всех, кто пал, мы вспомним стоя,
И никто вовеки не забыт.
Вас с победой общей поздравляю.
Ведь она на всех у нас одна.
Фейерверком праздничным сияя,
В этот день ликует вся страна.
Возгордимся нашими дедами,
С них пример достойный мы возьмем.
Подвиг их пусть нас научит с вами
Наслаждаться каждым мирным днем.
9 Мая — праздник великий!
Никто не забыт и ничто не забыто!
Живым ветеранам — низкий поклон!
А тех, что ушли — не забудем имен!
Они ушли, оставив память,
Оставив честь нам и свободу,
Осталось красное их знамя,
Перенесенное сквозь годы!
Великий подвиг сохраним
Мы в наших душах и сердцах
И об ушедших помолчим
Мы со слезами на глазах!
Чудесный майский день. Весна.
И радость неземная —
Для всех закончилась война
Жестокая и злая.
Незабываемый тот день
Стал праздником Победы,
Которую для нас для всех
Отвоевали деды.
За то, что мы теперь живём
Под этим небом мирным,
Всём, кто когда-то пал в бою,
Земной поклон, спасибо!
Пусть ужас страшной той войны
Вовек не повторится,
И жизнь, что подарили нам,
Потомками хранится.
Победы день — особый для страны:
О воинах, о павших вспоминаем мы.
За них ракеты в воздух полетят
Да небо огоньками расцветят.
Ручаюсь, нет не ценящих людей
Армейский подвиг тех, кто защитил детей.
Войны удары, верю, позади,
Остались только свет и радость впереди.
Крепкого здоровья и тепла!
Рождения здоровых, счастливых детей,
Узнавших их дедов великий пример!
Великий праздник, День Победы!
Пусть много лет уже прошло,
Но помним подвиг наших дедов
И благодарны им за то.
Как жаль, что меньше с каждым годом
В строю парадном их идет.
Но главное, в сердцах народа
Лучинка памяти живет.
С Днем Победы!
Поклон ветеранам,
Что сумели нам мир подарить,
Мы гордимся их подвигом славным,
Их всю жизнь будем помнить и чтить.
И зажгутся огни обелисков,
Расцветут маки в дальних краях,
Словно в память о славных солдатах,
Что погибли в кровавых боях...
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