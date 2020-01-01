Погода на 8-10 мая в Украине: предварительный прогноз

Узнайте, какой будет погода в Украине во время длительных майских выходных.

Погода 8, 9 и 10 мая в Украине: прогноз по областям depositphotos

Несмотря на то, что уже завтра украинцы возвращаются к работе через три дня опять продолжатся выходные. В этот раз всего три дня подряд. Ivona расскажет о погоде на 8, 9 и 10 мая, чтобы ты могла планировать выходные.

Погода в Украине на 8, 9 и 10 мая: какой будет погода в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других областях Украины

В следующие выходные в Киеве пройдут дожди. 8 мая ожидается облачная и дождливая погода, температура воздуха 10-16 градусов, 9 мая будет небольшой дождь и прохладно – 6-10 выше нуля. 10 мая будет солнечно, 8-16 градусов.

В Чернигове 8 и 9 мая будет облачно и дождливо. 8 мая температура воздуха будет колебаться от 10 до 16 градусов, 9 мая немного похолодает – 6-12 выше нуля, а 10 мая будет солнечно и ветрено. Температура воздуха от 8 до 16 выше нуля.

В Сумах все три дня выходных ожидаются дожди и сильный ветер. Температура воздуха 8 мая будет колебаться в пределах 9-15 градусов, 9 мая – 7-11, 10 мая – 9-10 градусов.

В Полтаве 8, 9 и 10 мая ожидается ветреная и дождливая погода. Температура воздуха 8 мая составит 10-15 градусов, 9 мая – 8-11, а 10 – 9-13 градусов.

В Харькове также ожидаются дожди все три дня выходных. 8 мая температура воздуха будет колебаться от 7 до 19 градусов, 9 мая – от 7 до 12 и 10 – 9-14 градусов.

В Северодонецке будет дождить только 9 и 10 мая. 8 мая в Луганской области будет пасмурно с прояснениями, температура воздуха от 12 до 23 градусов, 9 мая – 9-15, а 10 – 8-11.

В Мариуполе ожидаются дожди тоже только 9 и 10 мая. 8 мая будет солнечно, температура воздуха 12-18 выше нуля, 9 мая – 10-15, а 10 – 8-12 градусов.

В Запорожье дожди ожидаются 8 и 9 мая, а 10 – переменная облачность. Температура воздуха 8 мая 10-22 градуса, 9 мая – 9-14, а 10-го – 8-14 выше нуля.

В Херсоне будет дождить тоже 8 и 9 мая. Температура воздуха 8 мая от 11 до 22 градусов, 9 мая – 10-14, а 10 мая – 10-18 выше нуля.

В Николаеве дожди ожидаются 8 и 9 мая, 10 мая будет солнечно. Температура воздуха 8 мая – 12-17 градусов, 9 мая – 10-15, 10 мая – 10-19 выше нуля.

В Одессе дождить будет 8 мая, 9 и 10 будет малооблачно. Температура воздуха 8 мая в Одессе – 12-15 выше нуля, 9 мая – 10-15, а 10 мая – 10-17.

В Кропивницком дождливая погода будет 8 и 9 мая. Температура воздуха 8 мая в Кропивницком составит 12-14 градусов, 9 мая – 8-10, а 10 мая – 8-18 выше нуля.

В Днепре все три дня выходных ожидаются дожди. 8 мая в Днепре будет тепло, температура воздуха 11-20 выше нуля, 9 мая – 9-13, 10 мая – 9-13 градусов.

В Черкассах дожди ожидаются 8 и 9 мая. Температура воздуха 8 мая 13-15 градусов, 9 мая – 8-11, а 10 мая – 10-16.

В Житомире 8 и 9 мая ожидается дождливая погода, 10 мая будет солнечно. Температура воздуха 8 мая – 9-14, 9 мая – 5-11 градусов, 10 мая – 6-16 выше нуля.

В Ровно дожди ожидаются 8 мая, 9 и 10 будет солнечно. Температура воздуха 8 мая 8-13 градусов, 9 мая – 6-13, 10 мая – 4-16 выше нуля.

В Луцке 8 мая пройдут дожди, а 9 и 10 мая будет солнечная погода. Температура воздуха 8 мая 7-11 градусов, 9 мая – 5-13, а 10 мая – 4-17 выше нуля.

В Виннице сильный дождь пройдет 8 мая, 9 и 10 мая без осадков. Температура воздуха 8 мая 10-16 выше нуля, 9 мая – 5-13, а 10 мая – 6-17.

В Хмельницком дожди также ожидаются 8 мая. Температура воздуха 8 мая 8-13 градусов, 9 мая – 5-13 градусов, а 10 мая – 4-16.

В Черновцах 8, 9 и 10 мая ожидается теплая погода. Температура воздуха 8 мая 10-13 градусов, 9 мая – 6-15, а 10 мая – 4-18 выше нуля.

В Ужгороде дожди ожидаются 8 мая, 9 и 10 – солнечная погода. Температура воздуха 8 мая 9-15 градусов, 9 мая – 4-15, а 10 мая – 7-21.

В Ивано-Франковске 8 мая пройдут дожди, 9-10 мая будет солнечно. Температура воздуха 8 мая 8-13 градусов, 9 мая – 5-13, 10 мая – 4-17.

В Тернополе 8 мая пройдут дожди, температура воздуха 8-12 градусов. 9 и 10 мая будет солнечно, столбики термометров будут колебаться от 4 до 13 в воскресенье, 9 мая и 2-17 – в понедельник.

Во Львове 8 мая будет дождливая погода, температура воздуха прогреется до 8-11 градусов выше нуля. 9 и 10 мая будет солнечно, 4-13, 3-17 выше нуля.

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