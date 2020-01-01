В Иерусалиме сошел Благодатный огонь

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Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Из-за пандемии коронавируса число участников церемонии ограничили до 2,5 тыс. человек. Паломники из-за рубежа в церемонии не участвуют. После схождения огня патриарх Иерусалимский Феофил III раздал святыню клирикам, которые зажгли от нее связки из 33 свечей (по возрасту Иисуса Христа).

Что означает Благодатный огонь

Благодатный огонь в переводе с греческого языка имеет значение Святой свет. Так называется огонь в пасхальной церемонии выноса зажженных свечей из Гроба Господня (кувуклии).Этот огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова. А вынос Благодатного огня в Иерусалиме олицетворяет выход из Гроба “Света Истинного“ – воскресшего Спасителя Иисуса Христа. Его появление в канун Пасхи по молитвам патриарха, духовенства и паломников считают “чудом схождения Благодатного огня“.

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