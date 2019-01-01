Где в Киеве освятить паски?
В этом году Пасха снова проходит в условиях карантина. Министерство здравоохранения обсудило карантин на Пасху с Советом церквей и религиозных организаций и обнародовало ряд рекомендаций.
- Посещение общественных мест должно проходить в масках на улице и внутри храмов.
- Необходимо соблюдать дистанцию между людьми 1,5 метра.
- Постановление КМУ определят норму площади и количество лиц, которые могут посещать помещения, в том числе храмы - 1 человек на 4 квадратных метра.
- МОЗ просит поощрять проведение онлайн-богослужений, увеличивать количество выходов и сокращать их продолжительность.
- Рекомендуется зафиксировать двери храмов таким образом, чтобы был обеспечен воздухообмен внутри
- Прихожанам советуют отправить на обряд освящения пасок по одному лицу от семьи, исключить семейные посещения.
- Рекомендуется воздержаться от праздничных посещений родственников и друзей, чтобы не подвергать опасности друг друга, особенно родственников пожилых людей.
- Запрещен физический контакт при совершении обрядов - прикладывание к иконами, крестам, святыням.
Украинская православная церковь проведет празднование Пасхи в храмах при соблюдении всех карантинных норм.
Свято-Ильинская церковь в Киеве (ул. Почайнинская, 2)
В храме предупреждают, что богослужения будут совершаться со строгим соблюдением ограничений, необходимо быть в медицинских масках и соблюдать дистанцию 2 метра.
1 мая
8:00 – Литургия
14:00 и 22:00 – Освящение куличей и пасок
2 мая
0:00 – Торжественное Пасхальное Богослужение (в церковном дворе)
3:00 и 11:00 – Освящение куличей и пасок
16:00 – Вечернее Богослужение
Патриарший Собор Воскресения Христова (УГКЦ, левый берег Киева)
Вечерние литургии транслируют на канале “Живого ТВ“ в YouTube и в Facebook.
1 мая - Великая суббота:
7:30 - Часы, Обедня
09:00 - Вечерня с Литургией Василия Великого
15:00 - 21:00 - освящение пасок (интервал - 30 мин.)
2 мая - Пасха:
7:30 - Надгробное, Пасхальная утреня, Божественная Литургия и освящение куличей
11:00 - Божественная Литургия и освящение куличей
18:00 - Вечерня
Михайловский Златоверхий монастырь
Суббота, 1 мая
08.00 - Вечерняя с литургией Василия Великого
20.00 - Чтение книги Деяний апостольских
23.00 - Пасхальная Полуночница
Воскресенье, 2 мая
00.00 - Пасхальная Утреня
01.00 - Литургия святителя Иоанна Златоуста
09.00 - Поздняя Литургия
17.00 - Пасхальная Вечерняя.
Вознесенский Флоровский женский монастырь
Суббота, 1 мая
3.00 - Литургия. Василия Великого.
21.00 - Чтение Деяний св. Апостолов.
Воскресенье, 2 мая
00.30 - Крестный ход вокруг храма
01.00 - Пасхальная утреня Литургия.
17.30 - Вечернее богослужение.
Киево-Печерская Лавра
Суббота, 1 мая
Успенский собор: 8.00 - Литургия
Трапезный храм: 8.00 - Литургия
Освящение пасхальных яств на площади Ближних пещер с 12 до 23 ч.
Вам будет интересно прочитать на Ivona:
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил