Светлый праздник Пасха в 2021 году пройдет 2 мая. Рассказываем, где освятить пасхальную корзину.

Где в Киеве освятить паски? pinterest

В этом году Пасха снова проходит в условиях карантина. Министерство здравоохранения обсудило карантин на Пасху с Советом церквей и религиозных организаций и обнародовало ряд рекомендаций.

Посещение общественных мест должно проходить в масках на улице и внутри храмов.

Необходимо соблюдать дистанцию ​​между людьми 1,5 метра.

Постановление КМУ определят норму площади и количество лиц, которые могут посещать помещения, в том числе храмы - 1 человек на 4 квадратных метра.

МОЗ просит поощрять проведение онлайн-богослужений, увеличивать количество выходов и сокращать их продолжительность.

Рекомендуется зафиксировать двери храмов таким образом, чтобы был обеспечен воздухообмен внутри

Прихожанам советуют отправить на обряд освящения пасок по одному лицу от семьи, исключить семейные посещения.

Рекомендуется воздержаться от праздничных посещений родственников и друзей, чтобы не подвергать опасности друг друга, особенно родственников пожилых людей.

Запрещен физический контакт при совершении обрядов - прикладывание к иконами, крестам, святыням.

Украинская православная церковь проведет празднование Пасхи в храмах при соблюдении всех карантинных норм.

Свято-Ильинская церковь в Киеве (ул. Почайнинская, 2)

В храме предупреждают, что богослужения будут совершаться со строгим соблюдением ограничений, необходимо быть в медицинских масках и соблюдать дистанцию 2 метра.



1 мая

8:00 – Литургия

14:00 и 22:00 – Освящение куличей и пасок

2 мая

0:00 – Торжественное Пасхальное Богослужение (в церковном дворе)

3:00 и 11:00 – Освящение куличей и пасок

16:00 – Вечернее Богослужение

Патриарший Собор Воскресения Христова (УГКЦ, левый берег Киева)

Вечерние литургии транслируют на канале “Живого ТВ“ в YouTube и в Facebook.

Патриарший Собор Воскресения Христова wikipedia.org

1 мая - Великая суббота:

7:30 - Часы, Обедня

09:00 - Вечерня с Литургией Василия Великого

15:00 - 21:00 - освящение пасок (интервал - 30 мин.)

2 мая - Пасха:

7:30 - Надгробное, Пасхальная утреня, Божественная Литургия и освящение куличей

11:00 - Божественная Литургия и освящение куличей

18:00 - Вечерня

Михайловский Златоверхий монастырь

Суббота, 1 мая

08.00 - Вечерняя с литургией Василия Великого

20.00 - Чтение книги Деяний апостольских

23.00 - Пасхальная Полуночница

Воскресенье, 2 мая

00.00 - Пасхальная Утреня

01.00 - Литургия святителя Иоанна Златоуста

09.00 - Поздняя Литургия

17.00 - Пасхальная Вечерняя.

Михайловский Златоверхий монастырь wikipedia.org

Вознесенский Флоровский женский монастырь

Суббота, 1 мая

3.00 - Литургия. Василия Великого.

21.00 - Чтение Деяний св. Апостолов.

Воскресенье, 2 мая

00.30 - Крестный ход вокруг храма

01.00 - Пасхальная утреня Литургия.

17.30 - Вечернее богослужение.

Киево-Печерская Лавра

Суббота, 1 мая

Успенский собор: 8.00 - Литургия

Трапезный храм: 8.00 - Литургия

Освящение пасхальных яств на площади Ближних пещер с 12 до 23 ч.

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