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Где в Киеве освятить паски?

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Светлый праздник Пасха в 2021 году пройдет 2 мая. Рассказываем, где освятить пасхальную корзину.
Где в Киеве освятить паски?
Где в Киеве освятить паски?
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В этом году Пасха снова проходит в условиях карантина. Министерство здравоохранения обсудило карантин на Пасху с Советом церквей и религиозных организаций и обнародовало ряд рекомендаций. 

  • Посещение общественных мест должно проходить в масках на улице и внутри храмов.
  • Необходимо соблюдать дистанцию ​​между людьми 1,5 метра.
  • Постановление КМУ определят норму площади и количество лиц, которые могут посещать помещения, в том числе храмы - 1 человек на 4 квадратных метра.
  • МОЗ просит поощрять проведение онлайн-богослужений, увеличивать количество выходов и сокращать их продолжительность.
  • Рекомендуется зафиксировать двери храмов таким образом, чтобы был обеспечен воздухообмен внутри
  • Прихожанам советуют отправить на обряд освящения пасок по одному лицу от семьи, исключить семейные посещения.
  • Рекомендуется воздержаться от праздничных посещений родственников и друзей, чтобы не подвергать опасности друг друга, особенно родственников пожилых людей.
  • Запрещен физический контакт при совершении обрядов - прикладывание к иконами, крестам, святыням.

Украинская православная церковь проведет празднование Пасхи в храмах при соблюдении всех карантинных норм.

Свято-Ильинская церковь в Киеве (ул. Почайнинская, 2) 

В храме предупреждают, что богослужения будут совершаться со строгим соблюдением ограничений, необходимо быть в медицинских масках и соблюдать дистанцию 2 метра.
 

1 мая

8:00 – Литургия

14:00 и 22:00 – Освящение куличей и пасок

2 мая

0:00 – Торжественное Пасхальное Богослужение (в церковном дворе)

3:00 и 11:00 – Освящение куличей и пасок

16:00 – Вечернее Богослужение

Патриарший Собор Воскресения Христова (УГКЦ, левый берег Киева) 

Вечерние литургии транслируют на канале “Живого ТВ“ в YouTube и в Facebook.

Патриарший Собор Воскресения Христова
Патриарший Собор Воскресения Христова
wikipedia.org

1 мая - Великая суббота:

7:30 - Часы, Обедня
09:00 - Вечерня с Литургией Василия Великого
15:00 - 21:00 - освящение пасок (интервал - 30 мин.)

2 мая - Пасха:

7:30 - Надгробное, Пасхальная утреня, Божественная Литургия и освящение куличей
11:00 - Божественная Литургия и освящение куличей
18:00 - Вечерня

Михайловский Златоверхий монастырь

Суббота, 1 мая

08.00 - Вечерняя с литургией Василия Великого
20.00 - Чтение книги Деяний апостольских
23.00 - Пасхальная Полуночница

Воскресенье, 2 мая

00.00 - Пасхальная Утреня
01.00 - Литургия святителя Иоанна Златоуста
09.00 - Поздняя Литургия
17.00 - Пасхальная Вечерняя.

Михайловский Златоверхий монастырь
Михайловский Златоверхий монастырь
wikipedia.org

Вознесенский Флоровский женский монастырь

Суббота, 1 мая

3.00 - Литургия. Василия Великого.
21.00 - Чтение Деяний св. Апостолов.

Воскресенье, 2 мая

00.30 - Крестный ход вокруг храма
01.00 - Пасхальная утреня Литургия.
17.30 - Вечернее богослужение.

Киево-Печерская Лавра

Суббота, 1 мая

Успенский собор: 8.00  - Литургия
Трапезный храм: 8.00 - Литургия
Освящение пасхальных яств на площади Ближних пещер с 12 до 23 ч.

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Теги: церкви, где святить пасху в киеве, Пасха
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Источник: Ivona

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