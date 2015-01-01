2 мая 2021 года отмечается Пасха - Светлое Христово Воскресенье. Узнайте, когда начинается Пасхальная служба.

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Говорят, что Пасхальная ночь — самая безмолвная и тихая ночь в году. Все молящиеся зажигают свечи и ждут, когда священники в светлых ризах, с крестом, иконами и хоругвями выйдут из церкви — для того, чтобы крестным ходом обойти вокруг храма и как бы придти к запечатанному гробу Спасителя. В это время наступает 12 часов ночи — час, когда мы празднует Воскресение Христа и начинается пение праздничного тропаря: «Христос Воскресе из мертвых». Все входят в распахнутые двери храма и после радостных слов священника «Христос Воскресе!», — ликуя, отвечают «Воистину Воскресе!». В эту ночь в пасхальном целовании и приветном благовестии сердца людей открываются ликованию любви.

Пасхальная служба

В службе праздника Пасхи воспевается богосветлая победа Господа нашего Иисуса Христа над всеми врагами нашего спасения и дарование нам жизни вечной. Все богослужение и церковные обряды праздника особенно торжественны и проникнуты чувством радости. Пасхальное приветствие напоминает нам то состояние апостолов, в котором они, когда внезапно разнеслась весть о Христовом Воскресении, с радостным восторгом восклицали: «Христос Воскресе!» и отвечали друг другу: «Воистину Воскресе!» (При этом троекратно лобзали друг друга в знак всеобщего примирения и во свидетельство радости о Воскресшем Христе Спасителе). При целовании и приветствии верующие издревле дарят друг другу красное яйцо, которое есть символ жизни и напоминает нам о том, что наша новая жизнь приобретена Пречистою Кровию Иисуса Христа.

Когда начинается Пасхальная служба? Pinterest

Как начинается праздник

Праздник начинается Христовым Вескресением, в полночь между Великой Субботой и Воскресеньем. Служится особенная торжественная служба - Светлая Пасхальная Заутреня.

В некоторых храмах сразу после Заутрени служится Светлая Пасхальная литургия, которая продолжается около двух часов. Таким образом пасхальное богослужение кончается после трех часов утра.

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Во время этой литургии молящиеся, которые говели, исповедовались и причащались по время Страстной недели, могут снова причащаться без исповеди, если за истекшее время никаких больших грехов не было совершено.

После богослужения, так как пост кончился, молящиеся обыкновенно разговляются (едят скоромное - не постное). Молящиеся тоже приносят куличи, сырные пасхи и пасхальные крашеные яички, для того чтобы священник освятил их после службы.

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