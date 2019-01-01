С завершением Великого поста в меню тех, кто воздерживался от пищи животного происхождения, появятся далеко не постные блюда. Но чем чреват такой «праздник живота» за пасхальным столом? Чувство перенасыщения и тяжесть в желудке меньшее из зол, с чем можно столкнуться, предаваясь чревоугодию после 40-дневных ограничений.

Как правильно выйти из поста без последствий для организма Pinterest

Переходить к обычному рациону следует постепенно

Читай также: ТОП-3 рецепта пасок на праздник

Сразу вводить в рацион «тяжелую» пищу (жареные и жирные блюда) нежелательно. Привыкать к обычному рациону следует поочередно, быть умеренными в еде и алкоголе, что особо важно. В идеале с момента завершения поста до перехода на привычное меню должна пройти примерно неделя. Будьте особо аккуратными в первые дни.

Сначала следует вводить в рацион кисломолочные продукты (йогурты, творог, кефир) и яйца (не более двух в день), а затем только мясо нежирных сортов (колбасные изделия, сосиски и копчености лучше оставить на потом). Предпочтение следует отдавать блюдам, приготовленным на пару, запеченным в духовке, тушеным или вареным. На гарнир к мясу лучше выбирать овощи или крупы.

Как правильно выйти из поста без последствий для организма Pinterest

Читай также: ТОП-5 лучших салатов на Пасху

Есть следует небольшими порциями, не переедая. Не нужно сразу, например, съедать целый шампур шашлыка или несколько кусочков домашней колбаски, что многие так любят. Небольшой кусочек мяса следует отварить или протушить. Кстати, вареное мясо можно включать в рацион примерно через 3 дня после завершения поста. В таком случае не будет большой нагрузки на поджелудочную железу и гепатобилиарную систему (в нее входят желчный пузырь, печень и желчные протоки), а также удастся избежать желудочной диспепсии (ощущение боли или дискомфорта в эпигастрии) и кишечных колик.

Как правильно выйти из поста без последствий для организма Pinterest

За один прием желательно употреблять только один белковый продукт (например, лишь рыбу). Примерно через неделю после завершения поста рацион можно разнообразить, добавив в него сливки, творог, сметану, сыр твердых сортов. Очень полезна зелень – петрушка и укроп: они не только богаты витаминами, которых не хватает весной, но и облегчают пищеварение и усвоение пищи. Салаты лучше заправлять не сметаной или майонезом, а маслом или йогуртом.

Как правильно выйти из поста без последствий для организма Pinterest

Чего делать нельзя

Читай также: Марина Боржемская поделилась рецептом полезной паски без дрожжей и сахара

Сразу после поста специалисты настоятельно не рекомендуют употреблять чебуреки, пельмени, блины и сало. Воздержаться следует и от различных соусов, майонеза, острых блюд. Табу касается также чипсов, орешков, сухариков, конфет, мучных изделий (особенно свежих), сгущенного молока, жареных, маринованных, соленых и копченых блюд, газированных напитков.

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.