Очень важно сосредоточиться на внутреннем состоянии: не копить обид и не держать зла.

Вербное воскресенье – один из главных и самых важных христианских праздников, который ежегодно отмечается за неделю до Пасхи. В этом году праздник выпал на 25 апреля.

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Согласно давним поверьям, когда Спаситель вошел в Иерусалим, - ликующий народ приветствовал его, устилая путь пальмовыми ветками. Примечательно, что слово «паломник» означает «носитель пальм».

Из-за того, что на Руси пальмы не росли, их место заняла верба – определенный символ цветения и веры. Вербовые ветки называют «ветвями добродетели»: они метафорично тянутся к небу. Верба – как символ прощения и доброты. Мы держим в руках свежие весенние веточки в знак того, что готовы отпустить и простить обиды, как и нас прощает Господь.

Накануне праздника в церковь относят веточки вербы, чтобы освятить. Это можно сделать и с утра, во время богослужения. После освещения букетики несут домой, где они будут стоять целый год – до следующего Вербного воскресенья. Считается, что это защитит семью от болезней и неприятностей.

Вербное воскресенье 2021: как подготовиться к празднику pinterest.com

В этот день постящимся разрешается выпить немного красного вина, съесть рыбы. День обычно проводили, отдыхая и празднуя. В эту пору негоже начинать важных и ответственных дел. Постарайтесь отойти от суеты, очиститься, помолиться и подготовиться к Страстной седмице. Также нельзя ругаться, выяснять какие-либо отношения, рукодельничать, убираться.

Если Вы не планируете хранить освященную вербу в доме весь следующий год, - важно знать, что ее категорически нельзя выбрасывать в мусор. Лучше опустить веточки вербы плыть по воде, положить между кустов растущей вербы или отнести в церковь, где их сожгут с молитвой.

Вербное воскресенье 2021: как подготовиться к празднику pinterest.com

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