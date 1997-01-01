Народные приметы на среду, 24 марта.

Запреты дня 24 марта 2021: Что нельзя делать в Ефимов день pixabay.com

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В среду, 24 марта 2021 года, православные христиане чтят архиепископа Евфимия II (Ефимов день).

Что нельзя делать 24 марта 2021?

Нельзя завидовать. Если вы сглазите другого человека, то сглаз вернется к вам.

Избегайте хирургических вмешательств.

Не стоит сегодня посещать зубного, лучше перенесите запись на другой день.

Приметы на 24 марта

Если резко потеплеет, то лето будет жарким.

Если на поля набегут мыши – будет неурожайный год.

Если вы увидели ласточку в этот день, то ждите несчастья.

Если журавли низко пролетают над землей, то будет дождь.

Порывистый и холодный ветер в этот день символизирует прохладную весну.

Другие праздники 24 марта 2021

Всемирный день борьбы против туберкулеза (ООН).

Международный день борьбы с депрессией.

Именины 24 марта 2021

В среду, 24 марта, именины отмечают владельцы таких имен: Ян, Иван, Ефим, Егор, Георгий, Василий, Сабина.

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