Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Запреты дня 24 марта 2021: Что нельзя делать в Ефимов день

Комментариев: 0
Народные приметы на среду, 24 марта.

Запреты дня 24 марта 2021: Что нельзя делать в Ефимов день
Запреты дня 24 марта 2021: Что нельзя делать в Ефимов день
pixabay.com

Читай также: Майские праздники 2021 в Украине: когда и сколько отдыхаем

В среду, 24 марта 2021 года, православные христиане чтят архиепископа Евфимия II (Ефимов день).

Что нельзя делать 24 марта 2021?

  • Нельзя завидовать. Если вы сглазите другого человека, то сглаз вернется к вам.
  • Избегайте хирургических вмешательств.
  • Не стоит сегодня посещать зубного, лучше перенесите запись на другой день.

Приметы на 24 марта

  • Если резко потеплеет, то лето будет жарким.
  • Если на поля набегут мыши – будет неурожайный год.
  • Если вы увидели ласточку в этот день, то ждите несчастья.
  • Если журавли низко пролетают над землей, то будет дождь.
  • Порывистый и холодный ветер в этот день символизирует прохладную весну.

Другие праздники 24 марта 2021

  • Всемирный день борьбы против туберкулеза (ООН).
  • Международный день борьбы с депрессией.

Именины 24 марта 2021

В среду, 24 марта, именины отмечают владельцы таких имен: Ян, Иван, Ефим, Егор, Георгий, Василий, Сабина.

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: приметы, запреты, именины, праздники, поверья
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivona)bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь