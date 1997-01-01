Запреты дня 24 марта 2021: Что нельзя делать в Ефимов день
Народные приметы на среду, 24 марта.
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В среду, 24 марта 2021 года, православные христиане чтят архиепископа Евфимия II (Ефимов день).
Что нельзя делать 24 марта 2021?
- Нельзя завидовать. Если вы сглазите другого человека, то сглаз вернется к вам.
- Избегайте хирургических вмешательств.
- Не стоит сегодня посещать зубного, лучше перенесите запись на другой день.
Приметы на 24 марта
- Если резко потеплеет, то лето будет жарким.
- Если на поля набегут мыши – будет неурожайный год.
- Если вы увидели ласточку в этот день, то ждите несчастья.
- Если журавли низко пролетают над землей, то будет дождь.
- Порывистый и холодный ветер в этот день символизирует прохладную весну.
Другие праздники 24 марта 2021
- Всемирный день борьбы против туберкулеза (ООН).
- Международный день борьбы с депрессией.
Именины 24 марта 2021
В среду, 24 марта, именины отмечают владельцы таких имен: Ян, Иван, Ефим, Егор, Георгий, Василий, Сабина.
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