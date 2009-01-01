Навруз: что это за праздник и как отмечают начало весны

У многих народов Азии главный и любимый праздник прихода весны – Навруз.

Читай также: «Зимова Країна на ВДНГ» приняла более миллиона гостей этой зимой

Наверное, многие слышали, что многие народы Азии не особо активно празднуют Новый год, а то и вовсе обходятся без традиционных гуляний в зимний период. Но это вовсе не значит, что их жизнь лишена праздников – в марте они отмечают так называемый «новый год» - Навруз. Что это за праздник и какие у него традиции, разбиралась Ivona.

Навруз: история праздника

Навруз – это праздник прихода весны по астрономическому солнечному календарю у иранских и тюркских народов. Он часто совпадает с Днем весеннего равноденствия. Праздник Навруз является народной традицией и не имеет прямого отношения к исламским обычаям. Официальный статус праздник Навруз получил в период в Ахеменидской Империи, существовавшей в VI-IV веках до н.э., как праздник зороастизма. В настоящее время отмечается в период весеннего равноденствия.

Интересно, что арабы Навруз не празднуют вовсе, причем некоторыми государствами запрещалось отмечать праздник весны. Так, соответствующий запрет действовал в Турции с 1925 по 1991 годы, а в Сирии праздновать Навруз запрещено до сих пор. В 2010 году по решению Генеральной Ассамблеи ООН Навруз получил международный статус и был включен в календарь Организации. А годом ранее в 2009-м ЮНЕСКО включило Навруз в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества, с этого времени 21 марта объявлено как Международный день Навруз.

Навруз: традиции и обычаи

Подготовка к Наврузу у народов Азии схожа с нашей подготовкой к Новому году: необходимо убраться в доме и снаружи, а также рассчитаться с долгами. На праздничных стол в этот день можно увидеть обилие лепешек, испеченных из пшеницы, ячменя, проса, кукурузы, фасоли, гороха, чечевицы, риса, кунжута и бобов. Наиболее известным традиционным блюдом в этот день является сумаляк — блюдо из пророщенных ростков пшеницы.

Праздник Навруз: что это, когда празднуют depositphotos.com

В Таджикистане на стол также ставят свечи, зеркало и крашенные яйца. Огонь оберегает от злых духов, а зеркало и яйцо нужны для определения начала нового года. Азербайджанцы ставят крашеное яйцо на зеркало.

Также существуют традиции, связанные с огнем. «Огненные» обряды также являются древними, в том или ином виде. Так, в некоторых районах Азербайджана «на всех холмах разжигаются костры». Люди становятся в круг вокруг огня и исполняют фольклорные песни. Существует также традиция перепрыгивать через костер.

Самые яркие празднования Навруза проходят в Иране: его там отмечают 13 дней. Первые 5 дней посвящены встрече Новруза и посещению родных и друзей. Девятый день известен как Шахръяран-Навруз (шахский Навруз), а тринадцатый день как Сиздах-бе-дар («Тринадцатое вне дома»).

Вам будет интересно почитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.