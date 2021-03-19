Приметы и запреты на Константинов день (Константиновы круги).

Запреты дня 19 марта 2021: Чего категорически нельзя делать на Константинов день freepik.com

В пятницу, 19 марта 2021 года, православные христиане чтут память 42 мучеников амморейских: Константина, Аетия, Феофила, Феодора, Мелиссена, Каллиста, Васоя и прочих с ними.

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Что нельзя делать на Константинов день (Константиновы круги) 19 марта 2021?

употреблять алкогольные напитки

оставлять открытой входную дверь или распахивать настежь окно

Ходить в лес

Стирать постельное бельё, выбивать или менять подушки

сплетничать и обсуждать чужую личную жизнь

употреблять бранные слова и думать плохо о других

Приметы и поверья на Константинов день 19 марта 2021

Ранее именно в этот день вытаптывали снег вокруг колодцев, чтобы в них не стекала грязная вода. Для этого колодцы обходили кругами. Первый круг делал мальчик по имени Константин. Также 19 марта было принято ходить в баню.

В Константинов день наблюдали за птицами. Считалось, что 19 марта возвращался из теплых краев белый аист. Также люди верили, что если в этот день в лесу дятел стучит, то холодная погода уйдет нескоро.

Если на Константинов день увидишь белого зайца – вскоре пойдет снег.

Если 19 марта в реках тонет лед, значит будет неурожайный год.

Также считалось, что если 19 марта целый день шел снег, то лето будет засушливым.

Другие праздники 19 марта 2021

Всемирный день сна

День святого Иосифа у западных христиан

День памяти святой равноапостольной царицы Елены, обретение ею во Иерусалиме Честного креста и гвоздей

Праздник иконы Божией Матери «Благодатное Небо»

Международный день клиента

Международный день «Почитай мне!»

День шприца

Праздник иконы Божией Матери «Ченстоховская»

Праздник иконы Божией Матери «Шестоковская»

Именины 19 марта 2021

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По православному церковному календарю День ангела отмечают Аетий (орел), Анфим (цветок), Аркадий (житель Аркадии, пастух), Васой (царственный), Еввул (благоразумный, рассудительный), Евфросин (благодушен), Елена (избранная, светлая), Иисус (спасение), Иов (терпящий вражду, преследуемый), Каллист (самый красивый), Конон (трудящийся), Константин (постоянный), Максим (величайший), Мелиссен (пчелиный), Феофил (Богу мил), Фёдор (Божий дар), Юлиан (из рода Юлиев).

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