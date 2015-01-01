День весеннего равноденствия: что можно, а что нельзя делать сегодня

В 2021 году Весеннее равноденствие в Украине наступит 20 марта 11:37 дня.

Весеннее и осеннее равноденствие - это астрономическое явление, при котором день равняется ночи, и которое отмечает смену времен года, как летнее и зимнее солнцестояние.

По сути это наступление астрономической весны. Именно в этот день уравнивается по продолжительности с ночью. То есть в этот период день и ночь разделяют сутки по 12 часов, а Солнце освещает ровно половину двух полушарий земного шара. И уже дальше Земля продолжает свое движение, так что ровно через полгода наступает день осеннего равноденствия, который соответственно называют астрономической осенью.

Когда именно отмечается День весеннего равноденствия

В давние времена официальной датой весеннего равноденствия было объявлено 21 марта, поскольку именно в этот день состоялось равноденствие в 325 году во время Первого Никейского собора, на котором была определена дата ежегодного празднования Пасхи.

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Но сейчас по причине различия между календарным и астрономическим годом, весеннее равноденствие не имеет точной даты, и ежегодно сдвигается на несколько часов. Может оно быть 19, 20, 21 марта.

День весеннего равноденствия в 2021 году наступает в субботу, 20 марта в 11 часов 37 минут по киевскому времени.

День весеннего равноденствия istockphoto.com

Что нужно делать в этот день

Считается, что этот необычный день наполнен исключительно позитивной энергетикой. Астрологи советуют использовать его, чтобы:

Привлекать удачу. Самое время попрощаться со всеми бедами и плохими воспоминаниями и составить план новых побед и стремлений.

Самое время попрощаться со всеми бедами и плохими воспоминаниями и составить план новых побед и стремлений. Влюбляться . Вместе с весной пробуждается и человек. И не обязательно искать новый объект для любви, освежите свои отношения с постоянным партнером - пусть это будет начало нового года вашей жизни. Время сердцам проснуться, очнуться от зимы!

. Вместе с весной пробуждается и человек. И не обязательно искать новый объект для любви, освежите свои отношения с постоянным партнером - пусть это будет начало нового года вашей жизни. Время сердцам проснуться, очнуться от зимы! Сказать “Пока!“ вредным привычкам. Все то, что мешает вам счастливо жить, что вас зажимает и делает несвободными, оставьте за спиной. И сделайте это сегодня. Это день духовного очищения.

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Загадать желание. Поверьте, сегодня сама Вселенная и сама Весна помогут вам, чтобы загаданное осуществилось. Правда, с такими мощными помощниками вы ощутите себя сильнее? Напишите на листке свое желание или загадайте в одиночестве, посмотрите на пробуждающуюся природу и пусть осознание наступление нового астрономического года придаст вам уверенности в его достижении. Помните, сегодня самые несбыточные желания способны осуществиться!

День весеннего равноденствия istockphoto.com

Что нельзя сегодня делать

Злиться . Негативные эмоции лишь отравят вам такой замечательный по своему энергетическому потенциалу день. Помните “Как год встретишь, так его и проведешь“, поэтому настройтесь сегодня на позитив, а любые дурные эмоции гоните прочь.

. Негативные эмоции лишь отравят вам такой замечательный по своему энергетическому потенциалу день. Помните “Как год встретишь, так его и проведешь“, поэтому настройтесь сегодня на позитив, а любые дурные эмоции гоните прочь. Участвовать в конфликтах . Не важно, сами вы их спровоцировали или были втянуты, злость в этот день может превратиться в источник бед в будущем. Любых конфликтых ситуаций постарайтсь избежать, а разбирательства отложить на потом. И большой, как говорится, “плюсик в карму“, если вам удастся предотвратить назревающую ссору или конфликт.

. Не важно, сами вы их спровоцировали или были втянуты, злость в этот день может превратиться в источник бед в будущем. Любых конфликтых ситуаций постарайтсь избежать, а разбирательства отложить на потом. И большой, как говорится, “плюсик в карму“, если вам удастся предотвратить назревающую ссору или конфликт. Думать о плохом. Не делом или словом, но даже самой мыслью о зле можно навредить сегодня самому себе.

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