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Модник и гений: 9 малоизвестных фактов о Тарасе Шевченко

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Великий Кобзарь не только позировал с серьезным выражением лица, но еще влюблялся и кутил.
Тарас Шевченко
Тарас Шевченко
depositphotos.com

Сегодня исполняется 207-я годовщина со дня рождения Тараса Шевченко – великого украинского поэта, прозаика, художника, смелого и вольного духом человека. Имя Тараса Шевченко стало символом Украины и борьбы за независимость. Со школьной программы мы знаем, что Тарас был крепостным, отбывал каторгу и оставил бессмертный “Заповіт“ потомкам. Сегодня мы решили выяснить, какие факты о жизни Тараса Шевченко не рассказывают в школьной программе.

Малоизвестные факты о Тарасе Шевченко

Иллюстрация
Иллюстрация "Мені тринадцятий минало" Ивана Ежакевича
uk.wikipedia.org

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Основное образование – два года церковно-приходской школы. Тарас Шевченко не оканчивал университетов, базу его образования составляли два года церковно-приходской школы. Знанием французского и польского языков Шевченко обязан баронессе Софии Григорьевне Энгельгардт.

Любитель кутить. Современники утверждали, что Тарас Шевченко любил шумные компании и выпивку. Но эти слабости никоим образом не умаляют гениальности Великого Кобзаря.

Освобождение из крепостничества. Чтобы выкупить талантливого парня из крепостничества постарались Карл Брюллов и Василий Жуковский. Русский художник написал портрет поэта, который продали на аукционе за баснословные деньги.

Автопортрет Тараса Шевченко
Автопортрет Тараса Шевченко
commons.wikimedia.org

Модник. Со школы нам знаком портрет Тараса Шевченко, где он сидит в кожухе и в шапке на голове. Но говорят, что одевался он вовсе не так, эту одежду он одел для фото, поддавшись влиянию тогдашней моде на холуйство. Шевченко был молодым прогрессивным демократом. Пребывая в Петербурге, он немало зарабатывал на портретах, и все средства тратил на модную одежду.

Несостоявшийся жених. Однажды Шевченко чуть было не женился. В 46 лет он влюбился в 20-летнюю служанку Лукерью Полусмакову. Почему свадьба не состоялась существует три версии – по одной из них, Шевченко застал возлюбленную в объятиях другого, по второй – Лукерья сама не захотела ехать с ним в Петербург, ну и по третьей – Шевченко сам передумал.

Две могилы. У Тараса Шевченко две могилы. Сначала поэта похоронили в Санкт-Петербурге на Смоленском кладбище, но через два года гроб с телом покойного перевезли в Канев.

Миниатюрный Кобзарь. Произведение Шевченко переведены на более чем 100 языков, книги переиздаются в разных уголках мира. Но наиболее интересный «экземпляр» создал украинский мастер Николая Сядристый: его Кобзарь самый маленький в мире, чуть более половины квадратного миллиметра.

Тарас Шевченко
Тарас Шевченко
commons.wikimedia.org

Шевченко на Меркурии и в разных странах. Один из 300 кратеров Меркурия получил имя Шевченко. Диаметр кратера Шевченко 137 км. К 150-й годовщине со дня рождения Шевченко подсчитали количество населенных пунктов, которые носят имя Великого Кобзаря. В 1964 году 196 населенных пунктов были названы в честь Тараса Шевченко, из них в Украине – 164.

Шевченко рекордсмен. Количество памятников Шевченко в мире – 1384. По данным СМИ, это делает Великого Кобзаря вторым в списке лицом по количеству установленных памятников. Опережает его Иисус Христос. По некоторым данным, состязаться с Шевченко мог Ленин, но после «ленинопада» в Украине количество памятников главному российскому большевику заметно сократилось.

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Теги: Тарас Шевченко
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Источник: ivonа bigmir)net

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