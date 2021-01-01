Модник и гений: 9 малоизвестных фактов о Тарасе Шевченко

Великий Кобзарь не только позировал с серьезным выражением лица, но еще влюблялся и кутил.

Сегодня исполняется 207-я годовщина со дня рождения Тараса Шевченко – великого украинского поэта, прозаика, художника, смелого и вольного духом человека. Имя Тараса Шевченко стало символом Украины и борьбы за независимость. Со школьной программы мы знаем, что Тарас был крепостным, отбывал каторгу и оставил бессмертный “Заповіт“ потомкам. Сегодня мы решили выяснить, какие факты о жизни Тараса Шевченко не рассказывают в школьной программе.

Малоизвестные факты о Тарасе Шевченко Иллюстрация "Мені тринадцятий минало" Ивана Ежакевича uk.wikipedia.org

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Основное образование – два года церковно-приходской школы. Тарас Шевченко не оканчивал университетов, базу его образования составляли два года церковно-приходской школы. Знанием французского и польского языков Шевченко обязан баронессе Софии Григорьевне Энгельгардт.

Любитель кутить. Современники утверждали, что Тарас Шевченко любил шумные компании и выпивку. Но эти слабости никоим образом не умаляют гениальности Великого Кобзаря.

Освобождение из крепостничества. Чтобы выкупить талантливого парня из крепостничества постарались Карл Брюллов и Василий Жуковский. Русский художник написал портрет поэта, который продали на аукционе за баснословные деньги.

Автопортрет Тараса Шевченко commons.wikimedia.org

Модник. Со школы нам знаком портрет Тараса Шевченко, где он сидит в кожухе и в шапке на голове. Но говорят, что одевался он вовсе не так, эту одежду он одел для фото, поддавшись влиянию тогдашней моде на холуйство. Шевченко был молодым прогрессивным демократом. Пребывая в Петербурге, он немало зарабатывал на портретах, и все средства тратил на модную одежду.

Несостоявшийся жених. Однажды Шевченко чуть было не женился. В 46 лет он влюбился в 20-летнюю служанку Лукерью Полусмакову. Почему свадьба не состоялась существует три версии – по одной из них, Шевченко застал возлюбленную в объятиях другого, по второй – Лукерья сама не захотела ехать с ним в Петербург, ну и по третьей – Шевченко сам передумал.

Две могилы. У Тараса Шевченко две могилы. Сначала поэта похоронили в Санкт-Петербурге на Смоленском кладбище, но через два года гроб с телом покойного перевезли в Канев.

Миниатюрный Кобзарь. Произведение Шевченко переведены на более чем 100 языков, книги переиздаются в разных уголках мира. Но наиболее интересный «экземпляр» создал украинский мастер Николая Сядристый: его Кобзарь самый маленький в мире, чуть более половины квадратного миллиметра.

Тарас Шевченко commons.wikimedia.org

Шевченко на Меркурии и в разных странах. Один из 300 кратеров Меркурия получил имя Шевченко. Диаметр кратера Шевченко 137 км. К 150-й годовщине со дня рождения Шевченко подсчитали количество населенных пунктов, которые носят имя Великого Кобзаря. В 1964 году 196 населенных пунктов были названы в честь Тараса Шевченко, из них в Украине – 164.

Шевченко рекордсмен. Количество памятников Шевченко в мире – 1384. По данным СМИ, это делает Великого Кобзаря вторым в списке лицом по количеству установленных памятников. Опережает его Иисус Христос. По некоторым данным, состязаться с Шевченко мог Ленин, но после «ленинопада» в Украине количество памятников главному российскому большевику заметно сократилось.

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