Масленица: при чём тут солярный символ, медведи и блины

Все важные праздники у наших предков были связаны с солнцем. Так как сегодня начинается Масленичная неделя - мы расскажем вам о медведях, богах и пословицах, которые связаны с солнечными символами.

Ритуалы наших предков были связаны не только с идеей, что боги могут прийти на праздник и посмотреть, исполняют ли люди свои обеты, но и для привлечения удачи, счастья и радости. Один из самых ярких праздников отмечали на весеннее равноденствие. Люди устраивали пир, провожали зиму и встречали весну. После принятия христианства и введения церковных праздников, Масленицу начали отмечать на две недели раньше весеннего равноденствия. Ритуальные составляющие праздника у наших предков и сейчас – почти сохранены. Например сожжение чучела Масленицы, как символическое изгнание зимы. Такие же действия проводились ранее у чехов с чучелом богини тьмы – Морены.

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Но вернемся к основной теме, где мы расскажем о медведях, богах и пословицах которые, как и совы - не то, чем кажутся.

Например, настоящая пословица про первый блин звучит так: “Первый блин комам, блин второй – знакомым, третий блин – дальней родне, а четвертый – мне!“

Язычники считали, что на солнцеворот просыпается медведь. Он же Бог. Он же предок. Он же Волос, он же Ёлс. У некоторых волхвов, что почитали Волоса был медвежий угол, в котором содержался священный медведь. По одной легенде Ярослав Мудрый убил такого священного медведя, чем разгневал волхвов и проклял свой род. Чтобы не навлечь на себя проклятие, в древние времена, имена могущественных явлений и существ были табуированы. Но такая тенденция соблюдается не только у наших предков, а и во всех мировых верованиях. Настоящее имя бога - сокрыто.

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Именно потому люди придумывал прозвища, которые могли примерить сторону живых и смертных со стороной вещих и божественных.

В словотворении используется достаточно простой метод – слово должно передавать функционал и суть явления. Например, слово медведь/ведмед - это ведающий мёд. Т.е. - знающий. Конечно же, так открыто, его не называли, это было опасно и без уважения. Отголоски этого страха сохранилось в сказках, где волки – «сіроманці», а медведи «косолапые». Еще медведей называли «ком», потому что в берлоге (кстати от ber - медведь в индоевропейских языках + логово; от того же корня слова - оберег, берегись, Берегиня, берег и т.д.) спящий медведь походил на ком. Так оно и приклеилось. Скоморохи и Шут Гороховый – также были связаны с весной и медведем.

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Чтоб уважить духа божества люди устраивали празднества, выворачивали тулупы наизнанку, надевали маски, делали колобки/шарики из толчёного гороха (потому и гороховые что на весенние праздники) и пекли блины.

Первые колобки и блины - отдавались медведю. В героическом эпосе - медведь солярный символ, что объясняло связь между его пробуждением и началом астрономической весны.

Именно тогда и праздновалась, хорошо известная нам Масленица, призывающая весну блинами подобными солнечному диску. Вполне логично будет спросить, почему же не Перун - тот самый бог, которому правильно было бы подавать первые блюда?

Все очень просто, Перун был божеством дружины и далёких от народа царей. А Волос - божеством всей Руси, и оборачивался он медведем, точно так же как когда-то делали скифы.

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