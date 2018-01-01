Весенние каникулы 2020

Когда у школьников будут каникулы этой весной?

Не успели закончится зимние каникулы как школьники и их родители уже задаются вопросом, когда ждать весеннего отдыха. Чтобы родителям было легко спланировать совместный отдых с детьми, поездки и экскурсии, безусловно, необходимо знать точные даты каникул заранее.

Читай также: Гороскоп на неделю, с 27 января по 2 февраля, для всех знаков зодиака

Согласно нововведениям в сфере образования учебные заведения имеют право самостоятельно определять, когда школьники могут отправиться на каникулы и сколько они продлятся. Чаще всего осенние и весенние каникулы длятся по неделе, а длительность школьного отдыха в период новогодних и рождественских праздников увеличивается до 2 недель. Летние каникулы всегда и во всех школах остаются неизменными – учебный год завершается не позднее, чем 31 мая, а у выпускников каникулы начинаются после сдачи всех необходимых экзаменов. Завершаются летние каникулы в последний летний день, а 1 сентября у школьников начинается новый учебный год. Суммарная продолжительность каникул на протяжении учебного года не должна превышать 30 календарных дней.

Чаще всего дирекция школ придерживается рекомендаций МОН Украины.

Читай также: Когда в Украине в 2020 году переводят часы на летнее время

В этом году Министерство образования рекомендовало учебным заведениям такой график каникул:

Осенние каникулы: 28 октября – 3 ноября включительно.

Зимние каникулы: 23 декабря – 7 января включительно

Весенние каникулы: 23 марта – 29 марта включительно.

Летние каникулы: 1 июня – 31 августа включительно.

Даты весенних каникул в Украине Getty Images

Читай также: Як не помилитися з довгоочікуваною відпусткою?

Однако в зависимости от условий в школах, отопления, вспышек вирусных или инфекционных заболеваний, сложных погодных условий и других факторов, школьное руководство может на свое усмотрение менять или смещать даты каникул в своем учебном заведении, а также назначать дополнительные каникулы или карантин.

Даты весенних каникул в Украине Getty Images

Кроме того, весной школьников ждут такие официальные выходные:

8 марта (воскресенье) – Международный женский день (скорее всего выходным будет следующий день – понедельник 9 марта)

19 и 20 апреля (воскресенье и понедельник) – праздник Светлого воскресения Христова.

1 мая – День труда

9 мая (суббота) – День Победы (вероятнее всего выходным будет понедельник

11 мая.

Раннее мы писали о том, кто такая мученица Татьяна Римская.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram