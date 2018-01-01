Гороскоп на неделю, с 27 января по 2 февраля, для всех знаков зодиака

Эта неделя обещает много интересного.

Овен

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Взбалмошные Овны, пришла пора привести свою жизнь в порядок. Налаживайте режим дня и сна, а еще не забудьте упорядочить сферы жизни. Похоже, работе вы уделяете слишком много внимания, забывая про личную жизнь. Не пора ли сходить на свидание? Откажитесь от «продленки» в пользу любви. Проводите больше времени с представителями противоположного пола, если находитесь в поисках половинки.

Телец

На этой неделе Тельцам стоит сбросить с себя часть ответственности и отдохнуть. Вы привыкли тянуть на себе слишком много. Это чревато не только упадком сил, но и настоящей депрессией. Устройте неделю свободы и беззаботности. Пусть собаку выгуливает кто-то другой, пока вы наслаждаетесь утренним кофе с круассаном. Не забывайте и про культурный отдых. Хватит откладывать поход в кино.

Близнецы

На этой неделе вам понадобится тетрадь и умение планировать. Пора сформулировать цели и отправляться на их достижение. Займитесь систематизацией времени. После «уборки» в жизни у вас освободится время на спортивные увлечения. Можете купить абонемент в спортзал или посетить коллективные фитнесс-занятия. Систематизируйте свои увлечения, уменьшая количество праздных часов.

Рак

Сейчас самое время покинуть свою уютную раковину и отправляться навстречу миру. Выходите в люди, общайтесь и заводите новых друзей. Знакомства, зародившиеся на этой неделе, будут крепкими и плодотворными. Особенно повезет одиноким Ракам, если те научатся скучать не дома на диване, а в общественных местах. Вашу скуку развеет некто симпатичный.

Лев

Львам стоит сосредоточиться на собственных желаниях и перестать поступать так, как того хочет от вас общество. Отслеживайте собственные мечты и осуществляйте их. Хватит бояться не понравиться окружающим. Что бы вы ни делали, кто-нибудь да и будет вами недоволен. Так стоит ли напрягаться? Поступайте так, как хотите и никогда не оборачивайтесь на мнение малозначимых для вас людей.

Дева

На этой неделе Дев ждет развитие любовной линии. Вас могут пригласить на свидание, и одинокие Девы просто не могут отказаться от такого приключения. Для семейных представителей знака новости еще лучше. Вас ждет приятный подарок от половинки. Возможно, это будет приглашение в путешествие. Соглашайтесь немедля. А если к концу недели не получите приглашение, организуйте поездку сами.

Весы

Весам нужно стать решительнее и взять отношения в свои руки. Прекратите всецело надеяться на половинку и ее решения. Пора становиться самостоятельными Весами и выбирать, как должны развиваться события. Особенно этот совет касается Весов, давно находящихся в замерших отношениях. Расшевелите романтические переживания партнера. А заодно и сдвиньте отношения с мертвой точки.

Скорпион

На этой неделе вам стоит сосредоточить внимание на более опытных коллегах. Если нужно выбирать партнера, обратитесь к акулам вашего дела. Не бойтесь спрашивать совета. Сейчас самое время выступить в роли ведомого и подчиненного. Ту же роль примерьте и в отношениях. Притормозите с давлением и позвольте половинке высказать свои предпочтения относительно будущего вашей пары.

Стрелец

Стрельцам также стоит расслабиться и пуститься по течению. На этой неделе не спорьте с судьбой и позвольте ей развиваться так, как она того хочет. Если зарплату задерживают, значит, вы убережетесь от крупной траты. Если нашли крупную купюру, пора порадоваться спонтанной покупке. А еще вы узнаете некую информацию, с которой придется смириться. Дайте жизни идти своим чередом.

Козерог

На рабочем месте может завязаться спор, который вам не суждено выиграть. Скорее всего, ваши взгляды окажутся чересчур консервативными. Чтобы не оказаться в проигравших, готовьтесь подстраиваться под ситуацию. Если офис переезжает, не сопротивляйтесь. Если вас повышают – соглашайтесь на новую должность. В любовных отношениях не нужно отстаивать свою позицию. Лучше худой мир, чем хорошая ссора.

Водолей

Сейчас самое время сменить обстановку. Благоприятное время для тех, кто давно хотел найти новую работу или просто попробовать себя в новой роли. Это касается как работы, так и личной жизни. Не исключены неожиданные вести. Возможно, вы наконец решитесь стать родителем или переехать в другой город. В любом случае руководствуйтесь желанием сердца и не держитесь за прошлое.

Рыбы

На этой неделе вам стоит внимательнее относиться к деньгам. Считайте их, накапливайте и не тратьте по пустякам. Спонтанные покупки – худшее, что вы можете натворить сейчас. Хуже непредвиденных трат может быть только желание влезть в очередной долг. Откажитесь от идеи взять деньги в займ. Кредитные ямы вам противопоказаны. Довольствуйтесь тем, что заработали в прошлом месяце.

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