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Гороскоп на неделю, с 27 января по 2 февраля, для всех знаков зодиака

Спецтема: Астрология
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Эта неделя обещает много интересного.
Гороскоп на неделю, с 27 января по 2 февраля, для всех знаков зодиака
Гороскоп на неделю, с 27 января по 2 февраля, для всех знаков зодиака
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  • Овен

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Взбалмошные Овны, пришла пора привести свою жизнь в порядок. Налаживайте режим дня и сна, а еще не забудьте упорядочить сферы жизни. Похоже, работе вы уделяете слишком много внимания, забывая про личную жизнь. Не пора ли сходить на свидание? Откажитесь от «продленки» в пользу любви. Проводите больше времени с представителями противоположного пола, если находитесь в поисках половинки.

  • Телец

На этой неделе Тельцам стоит сбросить с себя часть ответственности и отдохнуть. Вы привыкли тянуть на себе слишком много. Это чревато не только упадком сил, но и настоящей депрессией. Устройте неделю свободы и беззаботности. Пусть собаку выгуливает кто-то другой, пока вы наслаждаетесь утренним кофе с круассаном. Не забывайте и про культурный отдых. Хватит откладывать поход в кино.

  • Близнецы

На этой неделе вам понадобится тетрадь и умение планировать. Пора сформулировать цели и отправляться на их достижение. Займитесь систематизацией времени. После «уборки» в жизни у вас освободится время на спортивные увлечения. Можете купить абонемент в спортзал или посетить коллективные фитнесс-занятия. Систематизируйте свои увлечения, уменьшая количество праздных часов.

  • Рак

Сейчас самое время покинуть свою уютную раковину и отправляться навстречу миру. Выходите в люди, общайтесь и заводите новых друзей. Знакомства, зародившиеся на этой неделе, будут крепкими и плодотворными. Особенно повезет одиноким Ракам, если те научатся скучать не дома на диване, а в общественных местах. Вашу скуку развеет некто симпатичный.

  • Лев

Львам стоит сосредоточиться на собственных желаниях и перестать поступать так, как того хочет от вас общество. Отслеживайте собственные мечты и осуществляйте их. Хватит бояться не понравиться окружающим. Что бы вы ни делали, кто-нибудь да и будет вами недоволен. Так стоит ли напрягаться? Поступайте так, как хотите и никогда не оборачивайтесь на мнение малозначимых для вас людей.

  • Дева

На этой неделе Дев ждет развитие любовной линии. Вас могут пригласить на свидание, и одинокие Девы просто не могут отказаться от такого приключения. Для семейных представителей знака новости еще лучше. Вас ждет приятный подарок от половинки. Возможно, это будет приглашение в путешествие. Соглашайтесь немедля. А если к концу недели не получите приглашение, организуйте поездку сами.

  • Весы

Весам нужно стать решительнее и взять отношения в свои руки. Прекратите всецело надеяться на половинку и ее решения. Пора становиться самостоятельными Весами и выбирать, как должны развиваться события. Особенно этот совет касается Весов, давно находящихся в замерших отношениях. Расшевелите романтические переживания партнера. А заодно и сдвиньте отношения с мертвой точки.

  • Скорпион

На этой неделе вам стоит сосредоточить внимание на более опытных коллегах. Если нужно выбирать партнера, обратитесь к акулам вашего дела. Не бойтесь спрашивать совета. Сейчас самое время выступить в роли ведомого и подчиненного. Ту же роль примерьте и в отношениях. Притормозите с давлением и позвольте половинке высказать свои предпочтения относительно будущего вашей пары.

  • Стрелец

Стрельцам также стоит расслабиться и пуститься по течению. На этой неделе не спорьте с судьбой и позвольте ей развиваться так, как она того хочет. Если зарплату задерживают, значит, вы убережетесь от крупной траты. Если нашли крупную купюру, пора порадоваться спонтанной покупке. А еще вы узнаете некую информацию, с которой придется смириться. Дайте жизни идти своим чередом.

  • Козерог

На рабочем месте может завязаться спор, который вам не суждено выиграть. Скорее всего, ваши взгляды окажутся чересчур консервативными. Чтобы не оказаться в проигравших, готовьтесь подстраиваться под ситуацию. Если офис переезжает, не сопротивляйтесь. Если вас повышают – соглашайтесь на новую должность. В любовных отношениях не нужно отстаивать свою позицию. Лучше худой мир, чем хорошая ссора.

  • Водолей

Сейчас самое время сменить обстановку. Благоприятное время для тех, кто давно хотел найти новую работу или просто попробовать себя в новой роли. Это касается как работы, так и личной жизни. Не исключены неожиданные вести. Возможно, вы наконец решитесь стать родителем или переехать в другой город. В любом случае руководствуйтесь желанием сердца и не держитесь за прошлое.

  • Рыбы

На этой неделе вам стоит внимательнее относиться к деньгам. Считайте их, накапливайте и не тратьте по пустякам. Спонтанные покупки – худшее, что вы можете натворить сейчас. Хуже непредвиденных трат может быть только желание влезть в очередной долг. Откажитесь от идеи взять деньги в займ. Кредитные ямы вам противопоказаны. Довольствуйтесь тем, что заработали в прошлом месяце.

Ранее мы писали, когда переводят часы на летнее время.

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Теги: гороскоп, гороскоп на сегодня, гороскоп на неделю
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