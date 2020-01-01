Вербное Воскресенье 2021: История праздника, традиции и обычаи

Когда в 2021 году Вербное воскресенье и как его правильно отмечать?

Читай также: Как подготовиться к Пасхе: советы священника

За неделю до Светлого праздника Пасхи отмечается Вербное Воскресенье - день, в который Иисус въехал в Иерусалим. Предлагаем вспомнить, почему этот день имеет большое значение для христиан, и какие традиции с ним связаны.

Когда в 2021 году Вербное Воскресенье

В 2021-м Пасха выпадает на 2 мая, а Вербное Воскресенье отмечаем неделей ранее - 25 апреля. Вербное Воскресенье завершает Вербную неделю и наступает после Лазаревой субботы. В этот день в церкви принято святить веточки вербы и сохранять их в течении всего года - до следующего праздника.

История праздника Вербное Воскресенье

Праздник установлен в память о въезде Иисуса на осле в Иерусалим. После воскрешения праведника Лазаря - весть об этом разнеслась между народом. Так, когда Спаситель проехал через врата Иерусалима - жители встречали его с пальмовыми ветвями - как царя и пророка, а дорогу выстлали цветами. Считается, что именно с этого событие началось гонение на Иисуса, что привело к его аресту и казни. В память о встрече Спасителя в Иерусалиме - в Вербное Воскресенье в церкви святят пальмовые ветви, а в тех странах, где пальма не растет - веточки вербы, которые первыми распускаются весной. У православных христиан они символизируют добродетель, обновление и новую жизнь.

Вербное воскресенье 2021: история, традиции и обычаи depositphotos.com

Традиции Вербного (пальмового) воскресенья

Главной традицией в Вербное Воскресенье является освещение ветвей вербы. В старину им приписывали целительные свойства: считалось, что если легонько побить ими родных - то они весь год будут здоровыми. Придя, с церковной службы, принято было прикасаться к родственникам веточками, повторяя “Не я бью, верба бьет. Будь здоров как вода и богат как земля“, или “Верба хлест - бей до слез. Будь здоров как верба“. Смысл обряда в том, чтобы пожелать близкому человеку здоровья и благополучия. Также веточками украшали в доме иконы. Еще в лечебных целях использовали воду, в которой стояла верба - в ней купали детей, чтобы они были здоровыми и полными сил.

В народе верили, что почки вербы нужно сохранять как талисман - для физической силы, а девушки хранили их как оберег для удачного зачатия ребенка. В этот день, который припадает на Великий пост, можно было сделать исключение и есть рыбу, а также выпить немного красного вина.

В старину, в Вербное воскресенье девушки во время расчесывания волос, приговаривали: “Вода, иди в землю вместе с головной болью“.

Приметы в Вербное Воскресенье

С Вербным воскресеньем связаны несколько примет. Они касаются самой вербы и погоды. Давайте, рассмотрим их подробнее.

Вербное воскресенье 2021: история, традиции и обычаи depositphotos.com

Приметы, связанные с вербными ветками:

Для освящения стоит срывать ветки вербы с молодых и здоровых деревьев и избегать зараженных и тех, что растут возле кладбища.

Принесенную из церкви вербу стоит поставить у изголовья кровати больного, чтобы ее сила исцелила все недуги.

Освященные веточки вербы стоит хранить целый год, а потом сжечь. Просто выкидывать их нельзя.

Если съесть почку вербы - вскоре разрешится важное дело.

Если веточки вербы воткнуть в землю перед началом полевых работ - будет богатый урожай.

Приметы погоды в Вербное воскресенье:

Хорошая погода в Вербное воскресенье сулит богатый урожай.

Если на Вербное воскресенье будет ветрено - лето будет прохладным.

Неожиданно ударил мороз - в этом году будет большой урожай пшеницы.

Если апрель теплый и в этот день на деревьях уже много сережек - богатому урожаю.

Что можно и что нельзя делать в Вербное воскресенье

В Вербное воскресенье стоит воздержаться от всех физических нагрузок, отложите уборку, готовку и стирку.

Нельзя отправлять домашний скот на поля, иначе они будут много болеть.

Нельзя ссориться и скандалить, также стоит избегать шумных и веселых посиделок.

Освященные веточки вербы стоит поставить в красный угол, чтобы неделя до Пасхи прошла удачно.

Вам будет интересно почитать на Ivona: