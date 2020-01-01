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Как украсить пасхальную корзинку: пошаговая инструкция декоратораСовет дня

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Узнайте, как украсить пасхальную корзинку, чтобы она выделялась и была стильной.
Как украсить пасхальную корзинку - фото декоратора
Как украсить пасхальную корзинку - фото декоратора
пресс-служба

Уже совсем скоро мы будем отмечать светлый праздник Пасху. К этому дню готовятся многие хозяйки. Так, мы уже рассказывали, как украсить дом к Светлому Воскресению Христовому, а теперь расскажем, как декорировать пасхальную корзинку. Советами по декору пасхальной корзинки с Ivona поделилась Анна Рокос.

Как украсить пасхальную корзинку: советы декоратора

Самое главное украшение пасхальной корзинки – это, конечно, колбаска и куличи, говорит Анна Рокос. Однако, все чаще у нас начали украшать пасхальные корзины цветами, лентами и кружевами.

  • Для декора пасхальной корзинки можно использовать весенние и летние цветы, как живые, так и искусственные.
  • Красиво выглядят корзинки с текстильным чехлом из хлопка или льна внутри.
  • Ручку обычно обвивают атласными лентами или кружевами (ценно, когда этот весь декор съемный и есть возможность убрать и почистить корзинку отдельно).
  • Украшать корзинку также можно как символами весны – птичками, зайчиками, курочками, так и традиционными пасхальными символами – крашенками, христианской символикой.
  • Покрывают корзинку обычно вышитыми рушниками или салфетками с цветочной и пасхальной символикой.
  • Красиво смотрятся комплекты для мамы и дочки в едином цветовом решении.

Как декорировать пасхальную корзинку: примеры с фото

Как украсить пасхальную корзинку - фото декоратора
Как украсить пасхальную корзинку - фото декоратора
пресс-служба

Как украсить пасхальную корзинку - фото декоратора
Как украсить пасхальную корзинку - фото декоратора
пресс-служба

Как украсить пасхальную корзинку - фото декоратора
Как украсить пасхальную корзинку - фото декоратора
пресс-служба

Как украсить пасхальную корзинку - фото декоратора
Как украсить пасхальную корзинку - фото декоратора
пресс-служба

Как украсить пасхальную корзинку: видео-инструкция

 

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Теги: паска пасхальний, праздник, религиозный праздник, пасхальная корзина
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Источник: ivonа bigmir)net

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