Tabakov, Тарас Чубай, Katya Chilly: концерты, которые стоит посетить

Украинская музыка на досуге: кто из украинских артистов сыграет концерты в Киеве в июне-июле 2021.

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Хорошие новости для тех, кто скучал по украинской музыке: в ближайшее время в Киеве свои концерты сыграют Tabakov, Тарас Чубай, Katya Chilly Group 432Гц. Кроме того, состоится презентация музыкального шоу «НОВЕ ПОКОЛІННЯ», на котором выступят победители первого музыкального конкурса от «Фонд Розвитку Української Музики».

Концерты украинских исполнителей в Киеве в июне-июле 2021

Концерты в Киеве: Павел Табаков выступит 29 июня пресс-служба

Неисправимый романтик, любимец женщин и обладатель титула «Голос страны» Павел Табаков, который с недавних пор выступает как Tabakov 29 июня порадует своих поклонников, а особенно поклонниц, сольным концертом в Caribbean Club. Певец представит концертную программу «Моя на все життя» в сопровождении белого рояля, что придаст летнему вечеру особый шарм и романтику.

Певец представит, как хиты «Ти танцюєш одна», «Моя на все життя», «Тільки ти моя», «Любов Жива», так и песенные премьеры. Немало песен получат новое акустическое звучание – под рояль, что сделает романтический музыкальный вечер от Табакова эксклюзивным. Импровизация, неповторимая атмосфера и только настоящие эмоции – обязательные составляющие «живых» встреч с артистом.

1 июля: Katya Chilly Group 432Гц 1 июля: Katya Chilly Group 432Гц пресс-служба

1 июля в Caribbean Club выступит Katya Chilly Group 432Гц с новой программой «І назвали його Телесиком: а-а...». Звездной гостьей этого невероятного действа станет артистка, которой Katya Chilly посвятила стихотворение «Сестро-сетричко, чиста водичка…» – несравненная ALLOISE.

«Наши инструменты — продолжение наших рук. Наш голос — воплощение самой жизни. 1 июля мы встретимся в едином ритме на перекрестке миров: привычного и невидимого, где рассказывают истории сами сказки, сама традиция, воображение. Широкая река — большая лодка. И мы все вместе отправимся в путешествие бессмертным океаном. Наша лодка в течение двух часов будет надежной и прочной, а затем, растворившись в вашем повседневной жизни, сохранит вам ощущение больших волн, безграничных пространств и питательной глубины», - рассказывают музыканты.

3 июля: Тарас Чубай Концерты июля 2021 в Киеве: Тарас Чубай пресс-служба

3 июля основатель и лидер группы «Плач Єремії» Тарас Чубай выступит с камерным концертом. Четвертый год подряд музыкант собирает своих поклонников на концерт в одном из старейших клубов столицы. В этот раз гостей ждут любимые хиты, новые песни и незабываемый летний вечер.

«Во время долгой, вынужденной разлуки, каждый артист скучает по своим зрителям, за живыми выступлениями, за блеском глаз в зале. 3 июля приглашаю всех прийти и развеять все пандемические печали. Споем вместе, а также послушаете что-то новенькое», - рассказал Тарас Чубай.

13 июля: НОВЕ ПОКОЛІННЯ

13 июля «Фонд Розвитку Української Музики» и Caribbean Club презентуют музыкальное шоу «НОВЕ ПОКОЛІННЯ». За один вечер на сцене выступят семь коллективов и артистов – победители первого музыкального конкурса от «Фонд Розвитку Української Музики»: PANCHYSHYN, BORA, EDNY, TAKAYA, YAGODA, MAXIM OVERDOSE и KEYSEE.

Гости вечера будут свидетелями рождения нового формата шоу – «Музыка плюс юмор». Кроме концертных выступлений молодых артистов гости также увидят комедийную импровизацию от школы импровизации Кляцкиных «Improvisation School». Актеры школы выйдут на сцену, чтобы вместе с музыкантами подарить зрителям веселое настроение.

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