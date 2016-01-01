Афиша меломана: серия музыкальных вечеров «Джазовый квартирник»

Джазовые вечера в Киеве стартуют уже в конце июня.

Джазовый квартирник – идеальная подборка музыкальных событий для летних вечеров! Камерная атмосфера, безопасная близость и возможность насладиться каждой нотой, считают организаторы шоу.

Летом заведение предлагает посетить такие события: 21 июня – Alexander Seleznov etc с презентацией дебютного EP «Freedom», 22 июня – первый сольный концерт «Від соулу до танцю» певицы BÁLLI в поддержку дебютного мини альбома «Ранок», 5 июля – КК4tet с особенной программой «Contemporary post-bop jazz», 8 июля – барабанное шоу от Fusion TRIO и Vad SAmoS Trio, 17 июля и 28 августа – традиционное шоу «Джаз для взрослых» с Алексеем Коганом, 18 июля и 15 августа – музыкальный перформанс Yiddish Jazz Show в исполнении певицы GOLDA и Freedom Ballet, 20 июля – Павел Игнатьев с особенным концертом, 24 июля – ретро-шоу SpeakEasy Jazz с новой программой «В ритме буги», 1 августа – музыка и песни из мультфильма «Король Лев» в исполнении госпел-хора Gospel Company, 16 августа – концерт-спектакль «Легенда Эдит» в исполнении солистки «Notre Dame de Paris» Натали Пичкур. Рассказываем детальнее про каждое из них.

21 июня: Alexander Seleznov etc

21 июня новый украинский проект «Alexander Seleznov etc» сыграет свой первый сольный концерт и вживую представляет дебютный EP «Freedom», вошедший в 10 лучших украинских альбомов года по версии премии Aprize 2020 от Радио Аристократы.

Основатель и лидер проекта Александр Селезнев – украинский барабанщик, известный сотрудничеством со многими украинскими и зарубежными артистами, среди которых: Евгений Хмара, MamaRika, Laud, Piano Flamenco Band и другие.

«Я давно мечтал и долго шел к тому, чтобы играть свою авторскую музыку. Год назад мы с друзьями записали миниальбом, который сразу, как ракета, ворвался в просторы украинской indie- и jazz-сцены. Через всевозможные ограничения мы не могли сделать презентацию в прошлом году, поэтому на концерте 21 июня состоится первое исполнение моей музыки вживую. Я с нетерпением жду этот концерт!», – поделился Александр Селезнев.

22 июня: BÁLLI

22 июня состоится первый сольный концерт «Від соулу до танцю» украинской певицы BÁLLI в поддержку дебютного мини-альбома «Ранок». Певица представит авторские песни на украинском и английском языках в стилях фанк, соул и r'n'b.

BÁLLI – певица, композитор, музыкант новой эры. Широкой аудитории BÁLLI уже известна благодаря участию в популярном талант-шоу «Голос страны», где певица выступала под своим настоящим именем – Лиза Байрак, в команде Тины Кароль. В прошлом году BÁLLI выпустила первый лирический сингл «Під дощем», который покорил сердца многих слушателей.

5 июля: КК4tet

5 июля коллектив КК4tet выступит с особенной программой «Contemporary post-bop jazz». Во время концерта прозвучат авторские композиции, которые вошли в дебютный альбом коллектива, а также баллады и оммажи Joe Henderson, John Coltrane и Thelonious Monk и авторские аранжировки на джазовые стандарты.

«Каждый концерт для нас — это неповторимое путешествие, в котором никогда не знаешь, что с тобой произойдет. Как музыканты, мы все выросли на джазовой традиции, но всегда любим экспериментировать и находить новые подходы к импровизации. Приглашаем присоединиться к нам и пережить этот момент вместе!», - рассказывает фронтвумен коллектива Кристина Кирик.

8 июля: Fusion TRIO и Vad SAmoS Trio

8 июля в Caribbean Club состоится взрывное барабанное шоу от коллективов Fusion TRIO и Vad SAmoS Trio. Музыканты обещают, что это будет яркое событие, которое стоит посетить поклонникам Украинского Драмминга и всем, кто просто хочет отвлечься от будничных задач и отдохнуть.

«‎Приглашаем всех на барабанный завал года! Это будет эксклюзивный концерт от фанатов и мастеров Украинского Драмминга и музыки фьюжн», - рассказывают музыканты.

17 июля и 28 августа: шоу «Джаз для взрослых» с Алексеем Коганом Шоу «Джаз для взрослых» с Алексеем Коганом пресс-служба

Любимое шоу киевских меломанов и гостей столицы «Джаз для взрослых с Алексеем Коганом» продолжает радовать поклонников своими концертами. Каждый месяц гостей приглашают познавать джаз вместе с Алексеем Коганом и виртуозными музыкантами Jazz in Kyiv Band в камерной атмосфере Caribbean Club.

Гости шоу узнают от Алексея Когана невыдуманные истории создания легендарных джазовых композиций: интересные факты и воспоминания об их создателях, случаи из жизни джазменов и целых джаз-бэндов.

18 июля и 15 августа: Yiddish Jazz Show в исполнении певицы GOLDA и Freedom Ballet Yiddish Jazz Show в Киеве пресс-служба

18 июля и 15 августа в Caribbean Club состоится Yiddish Jazz Show – музыкальное представление с элементами иммерсивного театра, где гость одновременно и зритель, и герой действа. Идеолог проекта Yiddish Jazz Show – певица GOLDA – с детства знакома с этими песнями, их вековой историей и особым характером. В компании с топовыми украинскими джазовыми музыкантами GOLDA находит новое прочтение забытым песням, вдыхает в них свежесть и заставляет полюбить эти песни даже тех, кто до сих пор был совсем не знаком с еврейской культурой.

«Только здесь вас накормят, напоят, сводят на рынок и ещё поженят в придачу – всё в лучших традициях одесских двориков. Мы буквально приглашаем вас в нашу квартиру в гости. Посидим вместе на кухне, заглянем в тайные комнаты, попрыгаем на диване и просто поговорим по душам. Всё это в сопровождении живого джаз-бенда и великолепной GOLDA», - рассказывает режиссер-постановщик шоу Павел Бондаренко.

20 июля: Павел Игнатьев

Музыкант-виртуоз и джазовый композитор Павел Игнатьев подарит гостям Caribbean Club свой особенный концерт. В программе концерта прозвучат полюбившиеся песни из альбома «Колокола души» в новой интерпретации, а также новые композиции, сочиненные во время карантина.

Концерты Павла Игнатьева — это чувственно и нежно. Целью каждого выступления артиста уже стала традиция вдохновлять зрителей на самые ценные и простые вещи в жизни, о которых многие забывают среди рутины, забот и обязанностей.

24 июля: SpeakEasy Jazz Камерный ретро-вечер SpeakEasy Jazz пресс-служба

Камерный ретро-вечер SpeakEasy Jazz от создателей шоу «Эпоха Джаза» с новой программой «В ритме буги». Шоу создали настоящие эксперты винтажной культуры — виртуозные музыканты и артистические танцовщицы. Гости вечера окунутся в удивительную путешествие во времена Америки начала 20-го века.

В программе вечера легендарная музыка «золотой эры джаза»: горячий джаз Флетчера Хендерсона и Фэтса Уоллера, шедевры Бенни Гудмена, Каунта Бейси, Кеба Кэллоуэй, Джина Крупы, Куте Уильямса и музыка биг-бэндов. Танцевальное джаз-кабаре представит тэп, аутентичный джаз, линди хоп, буги-вуги, блюз и мамбо.

1 августа: песни из мультфильма «Король Лев» от Gospel Company Песни из мультфильма «Король Лев» от Gospel Company пресс-служба

В этот вечер музыка и песни из мультфильма «Король Лев» прозвучат вживую в исполнении госпел-хора Gospel Company. Музыканты сыграют программу, которая уже несколько раз собирала аншлаги. Гостей ждут известные композиции Circle Of Life, Can You Feel The Love Tonight, Hakuna Matata, I Just Can not Wait to Be King и другие в виртуозном исполнении и авторской аранжировке.

Госпел-хор Gospel Company - это уникальный афро-украинский коллектив, состоящий из талантливых музыкантов из 4 стран мира: Нигерии, Мозамбика, Анголы и Украины. Основал коллектив в 2016 году харизматичный и яркий подопечный Святослава Вакарчука на шоу «Голос страны-6» Аняня Удонгво. Музыканты Gospel Company сотрудничают со звездами украинской сцены, среди которых Ирина Билык, Jamala, Таяна и другие.

16 августа: «Легенда Эдит» Джазовый квартирник: концерт "Легенда Эдит" пресс-служба

Эдит Пиаф называют национальным достоянием Франции и символом французского шансона, а ее песни любят и поют во всем мире. 16 августа в Caribbean Club состоится концерт-спектакль «Легенда Эдит» в исполнении солистки «Notre Dame de Paris» Натали Пичкур, посвященный величайшей певице. В программе концерта гости услышат известные песни Эдит Пиаф, а также самые первые композиции, которые исполняла легенда французского шансона ещё на улице.

«Образ Эдит Пиаф не вписывается в общепринятые рамки шоу-бизнеса. Она полная противоположность исполнителям и секс-символам того времени, таким как Мерлин Монро, Марлен Дитрих и Джуди Гарланд. Что же тогда сделало Эдит Пиаф легендарной? Ответ один - голос. Неповторимый магический голос, который покорил весь мир и заставил влюбиться в неё», - говорит Натали Пичкур.

Вам будет интересно почитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.