Ко Дню Киева столичная сеть АЗК KLO вместе с менеджеркой Киева Юлией Бевзенко подготовили двадцатку малоизвестных фактов об архитектуре столицы.

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На здании искать Фауста и Маргариту? Почему здание Государственной службы по чрезвычайным ситуациям украшает бюст древнегреческой богини Афины и при чем здесь высшее образование для женщин? Где искать старый герб Киевской губернии? Что значит голова кота на фасаде «замка вздохов и разорения»?

Секретные места Киева пресс-служба

Вы можете прогуляться по центру города и отыскать 20 архитектурных секретов столицы, пользуясь подсказками-маршрутами, которые специально для KLO разработала Юлия Бевзенко, менеджерка Киева. Юлия известна своими экскурсиями по городу, во время которых люди влюбляются в него и после желают исследовать Киев самостоятельно.

«KLO – киевская сеть АЗС, поэтому День города для нас очень особенное событие. Мы празднуем и хотим, чтобы вы праздновали с нами. Все, кто в День Киева посетит любую АЗС KLO в столице, получит в подарок один из символов Киева – пирожные со вкусом киевского торта. В каждом подарк скрыта подсказка-маршрут – интересный факт об архитектуре Киева. Вы можете отпраздновать День города, отыскав его тайны по нашим подсказкам»,– рассказала PR-директор KLO Анна Самойленко.

Все подсказки-маршруты собраны по ссылке.

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