Магия улочек и каштанов: ТОП-10 знаковых фильмов, снятых в Киеве
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Совсем скоро украинская столица будет праздновать очередной день рождения. На этих выходных, 30-31 мая 2020, будем отмечать День Киева.
Наш город славится не только яркой архитектурой, множеством красивых мест, церквями и каштанами - Киев создает теплую и уютную атмосферу, которую ценят не только его жители, но и гости. Притом, как бы не менялась и не осовременивалась украинская столица - “родные“ киевские улочки неизменно привлекают туристов и вызывают желание вернуться в город Кия.
Об украинской столице писали и пишут песни, изображают любимые места на картинах, а кроме того - Киев часто становится локацией для фильмов.
Предлагаем вспомнить ТОП-10 знаковых картин, которые сняты в Киеве.
- За двумя зайцами (1961)
Одним из первых фильмов, приходящих на ум, конечно же, будет культовый “За двома зайцями“, снятый более полувека назад. Кто может остаться равнодушным к траги-комической истории о предприимчивом цирюльнике Голохвастовом, наметившем себе богатую невесту с Кожемяк? Вот тут-то Киев предстает во всей красе - даже больше: он играет одну из главных ролей в картине.
Фильм с невероятными актерами, крылатыми репликами и любимыми видами исторического города, который можно пересматривать бесконечно.
- Дни Турбиных (1976)
Также фильм по классике - “Дни Турбиных“. История Булгакова оживает на Андреевском спуске, в доме, где жил сам писатель, а также в самых красивых исторических местах украинской столицы. Еще одно признание в любви “Городу“, который показан с трепетом и восхищением.
- Восток-Запад (1999)
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Картина Восток-Запад, в которой сыграл Сергей Бодров-младший, наделала в свое время немало шума. Фильм снят в совместном производстве с Францией, Болгарией, Испанией и РФ. Здесь показана атмосфера послевоенного Киева сталинских времен - и непростая история тесных городских коммуналок.
Именно таким Город увидели герои фильма - Алексей Головин, вернувшийся из эмиграции во Франции, и его очаровательная но грустная супруга Мари. Да, именно Киев стал сценой развития красивой и странной истории любви, а также огромного стремления к победе молодого спортсмена, которого и воплотил Бодров. Слегка мрачная, “нуарная“ атмосфера - и завораживающий сюжет держат в напряжении до последнего кадра.
- Седьмой маршрут (1997)
А это еще одна картина, где Киев не просто локация, а главный герой. История поэта Даниила Притуляка, который, подрабатывая экскурсоводом для иностранцев, экспромтом выдумывает новый маршрут. Теперь в “арсенале“ героя есть тур “по местам малоизвестного поэта“, который ведет, конечно же, к его личным тайнам и переживаниям. Фильм Михаила Ильенка станет не просто “картиной перед сном“ - он поможет получить эстетическое удовольствие от видов любимого города и задуматься о чем-то более важном, чем титры.
- Киевский торт (2014)
А это еще одна история о молодой иностранке и любви к Киеву. В центре сюжета юная Лиза из Гайсина, проездом оказавшаяся в украинской столице. Девушка получила грин-карту и ровно через сутки улетает за своей мечтой в США. Но ведь фильм не был бы фильмом, если бы все было просто! Пробыв несколько часов в Киеве, Лиза начинает задумываться: может, все-таки, не ехать в Америку, а остаться в этом необычном городе?
- О чем говорят мужчины (2010)
Да-да, первая часть истории о разношерстной компании четырех друзей разворачивается именно в Киеве. По сюжету, герои едут из Москвы в Одессу на концерт Би-2, однако делают остановку в украинской столице, чтобы, так сказать, оторваться и у нас.
Весь фильм, кроме искрометного юмора и атмосферы “мальчишника“, можно наслаждаться видами Киева - от Андреевского спуска до Оболонской набережной. Кроме того, абсолютно по-новому можно взглянуть на “туристические“ места города - по прошествии 10 лет.
- Влюблённые в Киев (2011)
Альманах короткометражных фильмов, который вместил несколько романтических и чуть наивных историю любви, разворачивающейся на знакомых киевских улочках. Посмотрев его, вы утвердитесь в мысли, что Киев - город любви и неисправимых романтиков. В кадре можно увидеть (конечно же) Мост влюблённых, бульвар и парк Шевченко, а также множество атмосферных улочек и двориков, которые сами по себе уже красивая история.
- Лёгкая как пёрышко (2012)
Еще одна картина, снятая в копродукции - на этот раз с Нигерией. Киевляне, да и не только, знают, что кроме всех перечисленных выше достоинств, Киев интересен также множеством иностранных студентов - и это еще одна составляющая яркой атмосферы Города. “Легкая как перышко“ как раз и рассказывает историю африканской девушки, которая учится в Киеве на медфаке, но мечтает стать певицей. Героиня шаг за шагом идет к своей мечте, а в кадре грациозно идет по улочкам и дворикам украинкой столицы.
В фильме можно увидеть такие любимые всеми места, как Пешеходный мост, Киевский дом звукозаписи, Мариинский парк, киевское метро...и не только.
- Круты 1918 (2018)
Свежий фильм, который недавно получил главную украинскую кинопремию “Золота дзиґа“ по итогам голосования зрителей. Исторический экшн, рассказывающий историю “крутян“ - группы украинских студентов, которые отдали жизни за идеи Украинской народной республики, сдерживая войска Советской России около селения Круты зимой 1918.
И конечно же, в картине есть Киев - зимний, тревожный, полный надежд на победу молодости и свободы - настоящий Киев!
Ранее мы писали, какие кинохиты 2019-2020 уже можно посмотреть в открытом доступе.
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