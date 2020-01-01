Ко Дню Киева предлагаем подборку картин, снятых в любимом городе - о некоторых вы, возможно, даже и не знали .

Магия улочек и каштанов: ТОП-10 знаковых фильмов, снятых в Киеве depositphotos.com

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Совсем скоро украинская столица будет праздновать очередной день рождения. На этих выходных, 30-31 мая 2020, будем отмечать День Киева.

Наш город славится не только яркой архитектурой, множеством красивых мест, церквями и каштанами - Киев создает теплую и уютную атмосферу, которую ценят не только его жители, но и гости. Притом, как бы не менялась и не осовременивалась украинская столица - “родные“ киевские улочки неизменно привлекают туристов и вызывают желание вернуться в город Кия.

Об украинской столице писали и пишут песни, изображают любимые места на картинах, а кроме того - Киев часто становится локацией для фильмов.

Предлагаем вспомнить ТОП-10 знаковых картин, которые сняты в Киеве.

За двумя зайцами (1961)

Одним из первых фильмов, приходящих на ум, конечно же, будет культовый “За двома зайцями“, снятый более полувека назад. Кто может остаться равнодушным к траги-комической истории о предприимчивом цирюльнике Голохвастовом, наметившем себе богатую невесту с Кожемяк? Вот тут-то Киев предстает во всей красе - даже больше: он играет одну из главных ролей в картине.

Фильм с невероятными актерами, крылатыми репликами и любимыми видами исторического города, который можно пересматривать бесконечно.

Дни Турбиных (1976)

Также фильм по классике - “Дни Турбиных“. История Булгакова оживает на Андреевском спуске, в доме, где жил сам писатель, а также в самых красивых исторических местах украинской столицы. Еще одно признание в любви “Городу“, который показан с трепетом и восхищением.

Восток-Запад (1999)

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Картина Восток-Запад, в которой сыграл Сергей Бодров-младший, наделала в свое время немало шума. Фильм снят в совместном производстве с Францией, Болгарией, Испанией и РФ. Здесь показана атмосфера послевоенного Киева сталинских времен - и непростая история тесных городских коммуналок.

Именно таким Город увидели герои фильма - Алексей Головин, вернувшийся из эмиграции во Франции, и его очаровательная но грустная супруга Мари. Да, именно Киев стал сценой развития красивой и странной истории любви, а также огромного стремления к победе молодого спортсмена, которого и воплотил Бодров. Слегка мрачная, “нуарная“ атмосфера - и завораживающий сюжет держат в напряжении до последнего кадра.

Седьмой маршрут (1997)

А это еще одна картина, где Киев не просто локация, а главный герой. История поэта Даниила Притуляка, который, подрабатывая экскурсоводом для иностранцев, экспромтом выдумывает новый маршрут. Теперь в “арсенале“ героя есть тур “по местам малоизвестного поэта“, который ведет, конечно же, к его личным тайнам и переживаниям. Фильм Михаила Ильенка станет не просто “картиной перед сном“ - он поможет получить эстетическое удовольствие от видов любимого города и задуматься о чем-то более важном, чем титры.

Киевский торт (2014)

А это еще одна история о молодой иностранке и любви к Киеву. В центре сюжета юная Лиза из Гайсина, проездом оказавшаяся в украинской столице. Девушка получила грин-карту и ровно через сутки улетает за своей мечтой в США. Но ведь фильм не был бы фильмом, если бы все было просто! Пробыв несколько часов в Киеве, Лиза начинает задумываться: может, все-таки, не ехать в Америку, а остаться в этом необычном городе?

О чем говорят мужчины (2010)

Да-да, первая часть истории о разношерстной компании четырех друзей разворачивается именно в Киеве. По сюжету, герои едут из Москвы в Одессу на концерт Би-2, однако делают остановку в украинской столице, чтобы, так сказать, оторваться и у нас.

Весь фильм, кроме искрометного юмора и атмосферы “мальчишника“, можно наслаждаться видами Киева - от Андреевского спуска до Оболонской набережной. Кроме того, абсолютно по-новому можно взглянуть на “туристические“ места города - по прошествии 10 лет.

Влюблённые в Киев (2011)

Альманах короткометражных фильмов, который вместил несколько романтических и чуть наивных историю любви, разворачивающейся на знакомых киевских улочках. Посмотрев его, вы утвердитесь в мысли, что Киев - город любви и неисправимых романтиков. В кадре можно увидеть (конечно же) Мост влюблённых, бульвар и парк Шевченко, а также множество атмосферных улочек и двориков, которые сами по себе уже красивая история.

Лёгкая как пёрышко (2012)

Еще одна картина, снятая в копродукции - на этот раз с Нигерией. Киевляне, да и не только, знают, что кроме всех перечисленных выше достоинств, Киев интересен также множеством иностранных студентов - и это еще одна составляющая яркой атмосферы Города. “Легкая как перышко“ как раз и рассказывает историю африканской девушки, которая учится в Киеве на медфаке, но мечтает стать певицей. Героиня шаг за шагом идет к своей мечте, а в кадре грациозно идет по улочкам и дворикам украинкой столицы.

В фильме можно увидеть такие любимые всеми места, как Пешеходный мост, Киевский дом звукозаписи, Мариинский парк, киевское метро...и не только.

Круты 1918 (2018)

Свежий фильм, который недавно получил главную украинскую кинопремию “Золота дзиґа“ по итогам голосования зрителей. Исторический экшн, рассказывающий историю “крутян“ - группы украинских студентов, которые отдали жизни за идеи Украинской народной республики, сдерживая войска Советской России около селения Круты зимой 1918.

И конечно же, в картине есть Киев - зимний, тревожный, полный надежд на победу молодости и свободы - настоящий Киев!

Ранее мы писали, какие кинохиты 2019-2020 уже можно посмотреть в открытом доступе.

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