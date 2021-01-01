ТОП-5 самых интересных легенд о Киеве

Как навсегда остаться в Киеве и когда настанет конец света - собрали 5 интересных городских легенд о любимом городе.

Андреевское море

Считается, что под Андреевской церковью находится крупное подземное озеро. Часто из-под фундамента храма пробивались струйки воды, от чего жители города придумывали мрачные байки. Одна из легенд гласит, что в древние времена гора, на которой сейчас стоит церковь, омывалась морем. После того как Андрей Первозванный поставил там крест, вода таинственным образом отступила, а часть ее осталась замкнутой под горой. Разбудить и вернуть море может только колокольный звон, вольные воды прорвут запоры, затопят весь Подол, соединятся с Днепром и сольются с небесами.

Андреевская церковь Pinterest.com

Как навсегда остаться в Киеве

По легенде, на месте нынешнего фонтана «Самсон» когда-то бил священный родник. Считалось, что от этого источника зависит судьба Киева: пока он существует, до тех пор будет стоять город. А люди, которые изопьют из него воды – навсегда останутся в городе.

Фонтан Самсон Pinterest.com

Хозяин Провалья

Провалье – местность, на которой находятся руины «Зеленого театра», который сгорел при загадочных обстоятельствах. Хотя по одной версии в него попала молния. Считается, что под ним находятся подземные катакомбы XII века. В подземельях живет мистический дух – Хозяин, который может заманивать людей или наоборот - помогать. При входе на территорию «Зеленки», настоятельно рекомендуется мысленно с ним поздороваться. Многие постоянные посетители Провалья утверждают, что видели Хозяина, а некоторым даже удалось с ним пообщаться.

Зеленый театр Pinterest.com

Самая мрачная гора

На гора Щекавице, до того как ее разрушили монголо-татары, была плотно заселенной окраиной древнего Киева. Потом опустевшую гору использовали земледельцы: на ее плоской верхушке выращивали хлеба и рос виноград. Студенты Могилянской Академии проводили там традиционные майские гуляния и презентовали киевлянам комедийные спектакли. Но сама по себе гора мрачная.

Гора Щекавица Pinterest.com

Есть легенда, что люди, заблудившиеся во время ночной грозы - навсегда остаются блуждать по некрополю.

А все потому, что гора является сплошным кладбищем, и согласно «Повести временных лет» с летописных времен здесь находилась могила вещего Олега. После чумной эпидемии 1770 года на Щекавице устроили городское кладбище. Похороны были прибыльным делом для кладбищенской Всесвятской церкви, потому отпевания на Щекавице продолжались, даже когда кладбище переполнилось – хоронили в два яруса, а затем и в три, хоронили прямо на тропах кладбища и дорожках вдоль ограждения.

Щекавицкое кладбище Pinterest.com

Храм Николы Доброго

Вскоре гору настигла мрачная слава, чему способствовали и названия ее улиц, таких как Похоронная и Черный Овраг. Позже их переименовали в Олеговскую и Мирную.

Существуют предположения, что храм Николы Доброго был построен ещё в XI—XIII веках. Одна киевская легенда, говорит, что невольник-половец перед иконой святого Николая якобы пообещал своему хозяину, что пригонит ему табун лошадей, если тот освободит его. Хозяин поверил половцу и подарил свободу. Шло время, но половец не спешил исполнять обещанное. Во время болезни к половцу во сне явился святой Николай и напомнил ему об данном обещании. После чего он пригнал два табуна — один для хозяина и второй для постройки храма святому Николаю. Но где именно располагался этот храм не известно.

Храм Николы Доброго Pinterest.com

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