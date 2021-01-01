Речь пойдет не о пластических операциях.

Как полюбить себя - советы психолога depositphotos.com

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Несмотря на старания активисток бодипозитива, восприятие женской внешности в обществе все еще связано со множеством табу и стереотипов. Практически каждая из нас не принимает какую-то часть своего лица и тела. Почему так происходит, чем это чревато и как переписать сценарии, рассказывает сексолог-психолог Светлана Пашкевич.

Психолог-сексолог Светлана Пашкевич пресс-служба

Некоторое время назад социологи из Стэндфордского университета провели интересный эксперимент. Они предложили группе девушек нарисовать самих себя. Почти две трети участниц изобразили свои тела гораздо полнее, чем это есть на самом деле. Примечательно, что так поступили девушки, озабоченные идеей похудения – причем у большинства из них лишнего веса, с медицинской точки зрения, не было. Это исследование наглядно иллюстрирует тенденции современного общества: мы не умеем оценивать себя адекватно. Более того: обесцениваем собственную внешность. Вслушайтесь в то, что говорите о себе изо дня в день вы сами и ваши подруги. Жирные ляжки – костлявые колени, длинный нос – курносый пятачок, плоская грудь – выпирающий живот. И так далее. Какими только эпитетами мы себя не награждаем! Сексолог и психолог Светлана Пашкевич уверена: эта тенденция не столь безобидна, как может показаться на первый взгляд. Эксперт дает свое видение проблемы и пути ее решения.

Дефицит порождает бунт

В психологии считается, что отношение к телу – это проекция наших отношений с внутренним ребенком. Это та часть личности, которая отвечает за спонтанность, творчество, удовольствие от жизни. Бывает полезно проанализировать, чьи именно голоса звучат, когда вы критикуете свое тело (читай: своего внутреннего ребенка). Как правило, это голоса значимых в детстве взрослых: родителей, бабушек, учителей. Важно понять: те времена в прошлом. Сегодня вы – взрослая и только вам решать, как к себе относиться и какими словами о себе говорить.

Предлагаю подумать вот еще о чем. Что будет с маленьким ребенком, если его ежедневно критиковать, лишать любви, одобрения и поддержки? Он либо заболеет, либо взбунтуется. То же самое происходит и с нашим телом, когда мы его систематически недолюбливаем. «Бунт» тела может выражаться как в болезнях, так и в неукротимой тяге к сладкому и как следствие, лишнем весе.

Наконец, наше отношение к себе великолепно считывают окружающие. И в первую очередь, наши возлюбленные. Дело в том, что на энергетическом уровне во время полового акта мужчина через фаллос «сканирует» подсознание женщины. И если там нет любви к самой себе, отношение со стороны мужчины будет соответствующим. И напротив: любите себя, балуйте – и спутнику не останется ничего иного, как присоединиться к вам.

Практикум от эксперта / Начните с уважения

Почему пустые лозунги: «Полюби себя!», как правило, не работают? Потому что это всего лишь очередная директива по отношению к собственному телу, попытка работать с ним через ум. Не нужно ломать тело при помощи интеллекта. Проведу интересную параллель. Интеллект по отношению к телу – все равно что мужчина по отношению к женщине. Если мужчина пытается ломать возлюбленную (даже из благих побуждений), ничего хорошего из этого не выйдет. И напротив: если он не вторгается в ее внутренний мир насильно, а любовно изучает его, женщина открывается ему навстречу.

Так же и с телом. Не заставляйте себя полюбить его прямо сейчас – на данный момент эта задача может оказаться непосильной. На пути от нелюбви к любви лежит уважение. Научитесь для начала хотя бы уважать свое тело. Ведь есть за что! Необласканное, обруганное – оно, тем не менее, каждое утро исправно встает с постели и делает все, что вам нужно. Работает сверх меры, когда нужно. Заботится о домочадцах. Разве этого недостаточно, чтобы хотя бы уважать и ценить его?! Научитесь быть к себе милосерднее, радоваться собственным успехам и хвалить за каждую победу, пусть даже самую маленькую.

И еще один интересный практикум. Попробуйте «подружиться» с нелюбимыми частями тела. Тут, опять-таки, нужно заходить не от ума, а через тело. Если вы крайне нетерпимы и критичны к своей внешности, вряд ли у вас получится убедить себя, что, скажем, растяжки на животе или целлюлит на бедрах – это красиво. И не надо, не убеждайте! Но начните знакомиться с нелюбимыми частями тела по-новому, через ощущения. Например, осознанно концентрируйтесь на том, как приятно скользит по бедрам шелковая ночная рубашка; как ласково солнышко на пляже греет животик; как скользят руки по телу во время масляного массажа. Когда вы прочувствуете, сколько удовольствия может дарить вам ваше «нелюбимое» тело, отношение к нему постепенно начнет меняться. А следом за этим изменится очень многое. Когда вы научитесь ценить себя, жизнь станет делать вам все более и более щедрые подарки.

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