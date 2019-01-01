Солнечное затмение в 2021: когда произойдет и увидят ли его украинцы

В июне 2021 года прогнозируют солнечное затмение, а также важное астрологическое событие – кармический коридор затмений.

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В июне украинцы смогут наблюдать солнечное затмение. По прогнозам, оно произойдет 10 июня 2021 года. Ivona решила выяснить, в чем особенность солнечного затмения 10 июня, кто сможет за ним наблюдать, а также что такое кармический коридор затмений.

Солнечное затмение 10 июня 2021: точное время и будет ли его видно в Украине

Кольцевое солнечное затмение произойдет 10 июня в 13.41 по киевскому времени. Продлится солнечное затмение 3 минуты 51 секунду. Отмечается, что это редкий вид затмения, их всего 5% от общего числа солнечных затмений. Однако, поскольку Луна отдаляется от Земли, такие затмения в будущем будут проходить все чаще и чаще.

Затмение солнца 10 июня называют кольцеобразным или кольцевым, поскольку траектория движения Луны проходит рядом с центром Солнца, но видимый угловой диаметр Луны меньше солнечного, то в момент совмещения центров Луна не может заслонить Солнце полностью и вокруг нее создается свечение в виде кольца. Отсюда и название.

Солнечное затмение 10 июня смогут увидеть жители 60 стран, его наблюдать можно будет даже на Северном Полюсе. Последний раз такое было 31 мая 2003 года. Жители Украины также станут свидетелями этого события. При наблюдении из Киева можно будет увидеть, что солнечный диск будет закрыт на 12%.

Как наблюдать за солнечным затмением

При наблюдении за солнечным затмением необходимо придерживаться мер безопасности. Нельзя смотреть на него через солнцезащитные очки, телескоп и бинокль.

Для этих целей лучше использовать астрономические очки, а также имеющиеся подручные средства в виде: рентгеновских фотоснимков и засвеченной фотопленки; лазерных дисков и магнитных центров дискеты; сварочной маски и закопченной над свечкой пленки или стекла.

Что не стоит делать в день солнечного затмения:

Ссорится с близкими людьми.

Принимать важные решения и делать поспешные выводы.

Употреблять алкоголь.

Заниматься экстримом и испытывать судьбу.

Коридор затмений: что такое и когда наступит

Коридор затмений – это астрологическое понятие, когда через небольшой промежуток времени проходит несколько затмений подряд. В 2021 году кармический коридор затмений начнется 26 мая с лунным затмением и завершится 10 июня с кольцевым солнечным затмением. Некоторые считают, что влияние коридора затмений ощущается уже за неделю до него и через неделю после, т.е. с 19 мая по 17 июня.

Астрологи называют коридор затмений опасным и непредсказуемым временем, когда могут произойти неблагоприятные события. В этот период есть риск совершить опрометчивый и необратимый поступок.

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